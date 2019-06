Ion Cristoiu: "PSD are nevoie de un lider, de talia lui Dragnea. Trebuie sa fie unul dintre pucisti"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Emisiunea Gandurile lui Cristoiu, inregistrata si transmisa pana acum duminica, va fi in direct, in fiecare joi, de la ora 19.00, pe Mediafax.ro si Gandul.info. Prima editie live a emisiunii a fost transmisa joi, 6 iunie, de la ora 19.00, iar printre subiectele analizate s-a numarat situatia din PSD, consultarile de la Cotroceni, conflictul dintre Ludovic Orban si Rares Bogdan, precum si dosarul Basescu, inaintat de CNSAS Curtii de Apel Bucuresti. Voi publica textul integral al emisiunii in doua editii, simbata si duminica, ale cristoiublog.ro. Monica Mihai: Bun gasit la o noua editie a emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, o emisie in direct, alaturi de mine se afla analistul politic s ...