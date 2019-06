Ion Cristoiu: "PSD-ul sub Viorica Dancila e o gluma proasta"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Emisiunea Gandurile lui Cristoiu, inregistrata si transmisa pana acum duminica, va fi in direct, in fiecare joi, de la ora 19.00, pe Mediafax.ro si Gandul.info. Prima editie live a emisiunii a fost transmisa joi, 6 iunie, de la ora 19.00, iar printre subiectele analizate s-a numarat situatia din PSD, consultarile de la Cotroceni, conflictul dintre Ludovic Orban si Rares Bogdan, precum si dosarul Basescu, inaintat de CNSAS Curtii de Apel Bucuresti. Astazi public partea a doua a emisiunii: „Monica Mihai: La fel s-a intamplat si in Partidul Social Democrat, cel putin presedintele partidului Liviu Dragnea a plecat, Viorica Dancila este cea care a preluat sefia partidului, de altfel saptamana ac ...