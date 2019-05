Ion Cristoiu: "Referendumul este o bataie de joc. Eu nu il iau in serios, pentru mine nici nu exista"

Ion Cristoiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu a comentat la Antena 3, momentul ironizat de multi internauti, in care presedintele Klaus Iohannis s-a incurcat in intrebarile de la referendum. „In democratia post-decembrista exista un instrument democratic, numit referendumul de consultare a vointei populare, e in Constitutie si e atributul exclusiv al presedintelui. Se presupune ca intr-o tara precum Romania, presedintele isi da seama ca e o problema controversata. De ce e atributul presedintelui? Pentru ca presedinte este deasupra tuturor partidelor si se presupune ca pipaie prin servicii o problema. Si atunci, presedintele se adreseaza poporului care merge la vot si zice da sau nu. Tema, daca oamenii nu vin la vot, ...