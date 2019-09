Ion Cristoiu: "Romania ramane o tara stabila, o democratie consolidata"

Ion Cristoiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 23 august 2019, Coalitia PSD-ALDE s-a destramat. A doua zi, marti, 24 august 2019, dupa sedinta de guvern, ministrii ALDE au demisionat din Guvern. Criza politica se declansase. Presedintele Romaniei a fost gindit de Constitutia din 1990 ca ultimul stilp al stabilitatii in clipele cind confruntarea politica atinge paroxismul. Prin statut, echidistant, deasupra cotonogelii politice interne, presedintele are datoria, impusa de interesul national, de a interveni imediat ce o Criza politica risca sa afecteze buna administrare a tarii. Klaus Iohannis nu mai e de un an si ceva presedintele Romaniei, E candidatul declarat la prezidentiale al unui partid, al unui singur partid de pe scena politica, PNL. I ...