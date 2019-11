Ion Cristoiu: 'Romanii s-au saturat de președinte racnitor, violent, arogant'

Ion Cristoiu a făcut joi portretul președintelui pe care și-l doresc românii, așa cum s-a conturat în urma votului din primul tur al alegerilor prezidențiale. În ciuda acestui profil, jurnalistul a afirmat la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că președintele Klaus Iohannis se va impune în turul doi, anunță MEDIIAFAX.

Ion Cristoiu a prezentat câteva concluzii ale scrutinului prezidențial de duminică. “Elementul surpriză l-a constituit prezența și succesul în aceste alegeri a doi candidați care sunt aparte în perioada postdecembristă, adică sunt independenți sprijiniți de partide. Este vorba de Mircea Diaconu și de Theodor Paleologu. Repet, e o premieră în perioada postdecembristă (...)”, a subliniat jurnalistul.

Ion Cristoiu a explicat că Diaconu și Paleologu au evitat să se prezinte ca oameni politici, iar opțiunile în favoarea lor, inclusiv a lui Dan Barna, indică un vot împotriva politicienilor.

“De ce au fost votați? Aici este sâmburele. Dacă îl adăugăm și pe Barna (...) în cazul lor avem de-a face cu un vot anti-politică. Unu, amândoi, țineți minte, am avut și interviuri, au evitat să se prezinte oameni politici. Diaconu a făcut chiar o întreagă figurație pe tema asta. Nici Paleologu nu a fost perceput ca… nu, nu de partid, atenție, este foarte important, ei nu au fost percepuți ca politicieni. Asta înseamnă că voturile în favoarea lor, având și notorietate, au fost voturi împotriva politicienilor. Ei nu au făcut caz în campanie nici Diaconu, nici Paleologu de politica partidului lor. Au evitat să se refere la partide, la ce vor face ei ca lideri de partid sau ca membri de partid și atunci a fost un vot, asta este prima caracteristică dacă îl adăugăm și pe Dan Barna, un vot care prefigurează o tendință în societatea românească neglijată de sociologi, de politicieni și tendința către votul anti-politică”, a afirmat analistul politic.

O altă concluzie a scrutinului de duminică, legată de votul în favoarea lui Diaconu și Paleologu, este că românii resping populiștii, preferând intelectualii care vorbesc pe înțelesul poporului.

“Foarte important, Diaconu la stânga și Paleologu la dreapta au avut un discurs intelectual, asta este iar o caracteristică (...) N-au avut un discurs, nu populist, adică până la urmă Paleologu ne-a vorbit și aici de Iliada. Ei au fost, o concluzie pentru intelectuali care vor să intre în politică, adică au fost niște intelectuali care au vorbit pe înțelesul poporului. Electoratul i-a înțeles chiar dacă ei treceau drept, și sunt, intelectuali. Și asta este o concluzie foarte importantă, înseamnă că noi nu avem un electorat atât de primitiv, cum se spune, care e ușor de manipula”, a susținut jurnalistul.

Raportându-se la succesul celor doi în rândul electoratului, Ion Cristoiu a creionat și un portret al președintelui pe care și l-ar dori românii.

“Trei, trebuie privit succesul lor în raport cu eșecul lui Cumpănașu. La eșecul lui Cumpănașu n-a fost vorba de, foarte interesant, nici, să spunem, de acuzațiile aduse lui, cred că a fost vorba de răcnit. Cred că, și aici avem altă concluzie foarte primejdioasă pentru viitorul președinte, dacă el va fi Klaus Iohannis, românii chiar s-au săturat de președinte răcnitor. S-au săturat de președinte violent, de președinte arogant. Amândoi au avut, ați observat, parcă ceva… adică oamenii încep să simtă nevoia unui președinte sau a unui lider care totuși să încerce cât de cât să unească”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a mai spus că Diaconu și Paleologu au reușit să răspundă așteptărilor electoratului, aflat în căutarea unui candidat-erou, anti-Iohannis.

“Și nu în ultimul rând, dacă nu chiar în primul rând, spre deosebire de Viorica Dăncilă și Dan Barna, au fost anti-Iohannis. Amândoi au fost consecvenți. Acesta e un semnal cumplit pentru Iohannis. Sigur, el se iluzionează, trăiește acolo în lumea de lingușitori de la PNL și din camarilă, dar a existat în votul mai ales dat lor și la stânga și la dreapta o antipatie față de Klaus Iohannis și o căutare de către electorat a eroului anti-Iohannis. Dăncilă n-a fost. Aici a fost altă caracteristică a acestor alegeri (...) Dăncilă care trebuia să exprime, să fie purtătoarea, eroul anti-Iohannis n-a fost și atunci unii s-au dus către Dan Barna, dar au dat peste un Barna care nu era anti-Iohannis. Dacă Dan Barna era el anti-Iohannis, prelua el. Și s-au dus atunci către ăștia doi care chiar au fost anti-Iohannis. Și de la dreapta și de la stânga”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a subliniat că afirmațiile președintelui Iohannis că Victor Ponta a fost mai democrat decât Viorica Dăncilă au fost “o gafă enormă pentru el, care îl va costa”, dar nu într-atât încât să nu obțină al doilea mandat la Cotroceni.

“Singura influență care va fi pe aceste alegeri va fi prezența. La Klaus Iohannis nu e vorba, atenție, de calcul electoral, n-am nicio îndoială, dacă vreți ne ducem și ne culcăm și ne trezim după alegeri. Alegerile s-au încheiat, gata. Câștigă Klaus Iohannis, depinde cu ce scor și mai ales cu ce prezență”, a conchis analistul politic.

Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii "Gândurile lui Cristoiu", alături de mine ca de fiecare dată se află jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Săptămâna aceasta vom analiza în cadrul emisiunii noastre mai multe subiecte. În primul rând, vom trage linie și vom vedea cum au votat românii la alegerile prezidențiale, veți trage mai multe concluzii cu privire la votul acestora, ce s-a întâmplat exact pe 10 noiembrie, cum decurge actuala campanie electorală și vom discuta și despre celebra dezbatere care ar trebui sau nu ar trebui să aibă loc între președintele Klaus Iohannis și liderul PSD Viorica Dăncilă. Vom discuta și despre guvernul Orban dar și despre căderea guvernului Maia Sandu din Republica Moldova. Avem și rubrica săptămânală top cinci politicieni. Haideți să începem cu prima temă și anume alegerile prezidențiale, domnul Cristoiu, ați urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă și și după aceea, care ar fi concluzia alegerilor? Ce-ați putea spune despre ce s-a întâmplat pe 10 noiembrie?

Elementul surpriză l-a constituit prezența și succesul în aceste alegeri a doi candidați: Mircea Diaconu și de Theodor Paleologu

Ion Cristoiu: Înainte de toate trebuie să spunem, ca de obicei în ultima vreme, noi nu dezbatem nimic. Probabil pentru că am făcut facultatea de filozofie am această obsesie a concluziilor sociologice, morale, politice dintr-un eveniment. E un eveniment deosebit, era normal, dacă nu politicienii, măcar jurnaliștii, filosofii, sociologii și televiziunile să organizeze dezbateri, ce concluzii tragem în legătură cu prezența, în legătură cu structura, în legătură cu ierarhia de vot și sunt câteva lucruri foarte interesante, poate o să mai scriu. Dar hai să începem cu… Elementul surpriză l-a constituit prezența și succesul în aceste alegeri a doi candidați care sunt aparte în perioada postdecembristă, adică sunt independenți sprijiniți de partide. Este vorba de Mircea Diaconu și de Theodor Paleologu. Repet, e o premieră în perioada postdecembristă, în afară de principalele partide și partidulețe care au avut fiecare câte un candidat, în cursă s-au înscris independenți care erau de dragul înscrierii. Adică se înscriau fie ca să fie vedete, nu știu, erau actori de circ și voiau să facă publicitate la rolul lor de măscărici, am dat un exemplu. Și, de regulă, scorul lor era catastrofal, era pe undeva pe la zero și nu știu cât la sută deoarece pe de o parte nu aveau mașinăriile de partid, iar pe de altă parte ei nu stârneau nici un interes. De data aceasta, cred că avem rezultatele finale, Diaconu a luat…

Monica Mihai: 8,85, domnul Theodor Paleologu 5,72 de procente.

Ion Cristoiu: De precizat din start că aceste procentaje n-au nicio legătură cu procentajele partidelor, l-am văzut pe domnul Călin Popescu Tăriceanu, Ponta a fost mai prudent, care își asuma această victorie, este o iluzie. Domnul Mircea Diaconu nu a luat acest scor în numele ALDE. Deci ALDE rămâne în continuare la 0,02 la sută, cât o mai fi având. Nici Theodor Paleologu nu a luat scorul partidului pentru că și în cazul lui și în cazul lui Diaconu putem vorbi de structurile de partid care au scos oamenii la vot. Așadar, avem un fenomen, două personalități care au obținut scoruri deosebite…

Monica Mihai: Aproape 15 procente împreună.

Ion Cristoiu: 15 procente, unul dintr-o parte a spectrului, din partea stângă, celălalt din partea dreaptă. Uite, și asta, nu m-am gândit, și asta e interesant că amândoi sunt unul dintr-o parte unul dintr-alta. Repet, au obținut pe cont propriu. Dacă ați observat, la Paleologu nu cred că ați observat pe cineva de la PMP, știți când am avut interviu, și nici la Diaconu. De ce au fost votați? Aici este sâmburele.

Monica Mihai: De ce au fost votați?

Ion Cristoiu: Aici e sâmburele. Dacă îl adăugăm și pe Barna și ce a crezut o parte a electoratului în legătură cu Barna, vedeți că avem un scor…

Monica Mihai: Aproape 30 de procente.

Ion Cristoiu: Dar în cazul lor avem de-a face cu un vot anti-politică. Unu, amândoi, țineți minte, am avut și interviuri, au evitat să se prezinte oameni politici. Diaconu a făcut chiar o întreagă figurație pe tema asta. Nici Paleologu nu a fost perceput ca… nu, nu de partid, atenție, este foarte important, ei nu au fost percepuți ca politicieni. Asta înseamnă că voturile în favoarea lor, având și notorietate, au fost voturi împotriva politicienilor. Ei nu au făcut caz în campanie nici Diaconu, nici Paleologu de politica partidului lor. Au evitat să se refere la partide, la ce vor face ei ca lideri de partid sau ca membri de partid și atunci a fost un vot, asta este prima caracteristică dacă îl adăugăm și pe Dan Barna, un vot care prefigurează o tendință în societatea românească neglijată de sociologi, de politicieni și tendința către votul anti-politică.

Monica Mihai: Credeți că această tendință va tot crește în anii care vor urma?

Ion Cristoiu: Da, dacă era Paleologu candidatul USR, Paleologu intra în turul doi și devenea și președinte. În cazul USR-ului, o să discutăm, a fost de vină el, Barna. Dacă ar fi fost, trebuia să fie candidatul sprijinit, să zicem, nu președinte sau Diaconu, dacă era. Nu cred că dacă era la PSD. Oamenii au votat ceva care n-are legătură… Oamenii sunt scârbiți nu de politica, de clișeele politice. Adică la toți ceilalți candidați de la principalele partide s-au văzut deja clișeele, la Klaus Iohannis că are o treabă cu PSD-ul dincolo, la Viorica Dăncilă, că e alături de toți românii. S-au văzut trucurile. Doi, foarte important, Diaconu la stânga și Paleologu la dreapta au avut un discurs intelectual, asta este iar o caracteristică, deci n-au avut un discurs… Cumpănașu a pierdut. N-au avut un discurs…

Monica Mihai: Simplist.

Ion Cristoiu: Da. N-au avut un discurs, nu populist, adică până la urmă Paleologu ne-a vorbit și aici de Iliada. Ei au fost, o concluzie pentru intelectuali care vor să intre în politică, adică au fost niște intelectuali care au vorbit pe înțelesul poporului. Electoratul i-a înțeles chiar dacă ei treceau drept, și sunt, intelectuali. Și asta este o concluzie foarte importantă, înseamnă că noi nu avem un electorat atât de primitiv, cum se spune, care e ușor de manipulat. Trei, trebuie privit succesul lor în raport cu eșecul lui Cumpănașu. La eșecul lui Cumpănașu n-a fost vorba de, foarte interesant, nici, să spunem, de acuzațiile aduse lui, cred că a fost vorba de răcnit. Cred că, și aici avem altă concluzie foarte primejdioasă pentru viitorul președinte dacă el va fi Klaus Iohannis, românii chiar s-au săturat de președinte răcnitor. S-au săturat de președinte violent, de președinte arogant. Amândoi au avut, ați observat, parcă ceva… adică oamenii încep să simtă nevoia unui președinte sau a unui lider care totuși să încerce cât de cât să unească pentru că avem și noi un exemplu, eu niciodată nu m-am întrebat dacă Klaus Iohannis voia să rezolve ceva. Vrei președinte, te urci în mașină și te duci la Dăncilă, care e povestea? Adică din 2004, românii trăiesc această dramă a permanentului război între președinte și guvern. Probabil oamenii nu mai vor, s-au săturat până în gât de acest război. Acesta este unul din marile evenimente ale acestor alegeri. Acest succes, repet, uriaș, n-au avut mașinărie, n-au avut structuri în teritoriu, n-au avut discurs populist adică n-a venit niciunul dintre cei doi promițând că o să dea câte zece ouă de găină la fiecare alegător. Și nu în ultimul rând, dacă nu chiar în primul rând, spre deosebire de Viorica Dăncilă și Dan Barna, au fost anti-Iohannis. Amândoi au fost consecvenți. Acesta e un semnal cumplit pentru Iohannis. Sigur, el se iluzionează, trăiește acolo în lumea de lingușitori de la PNL și din camarilă, dar a existat în votul mai ales dat lor și la stânga și la dreapta o antipatie față de Klaus Iohannis și o căutare de către electorat a eroului Iohannis. Dăncilă n-a fost. Aici a fost altă caracteristică a acestor alegeri. Deci oamenii au căutat, oamenii, electoratul…

Am fost întotdeauna anti-prezidențial, nu că aveam ceva cu președinții, ci pentru că în perioada postdecembristă președinții au fost cei mai cocoloșiți de presă

Monica Mihai: O alternativă la Iohannis.

Ion Cristoiu: Nu, care îl antipatizează. Există și în presă și în politică un lucru fundamental, e ca în comerț, îți spune eu ca om care a făcut atâtea ziare. De ce am fost întotdeauna anti-prezidențial, nu că aveam ceva cu președinții, ci pentru că în perioada postdecembristă președinții au fost cei mai cocoloșiți de presă. Președinții, pentru că au putere, pentru că sunt persoane, pentru că au Cotroceniul, pentru că trăiau în străinătate, pentru că mai ales au avut și serviciile ei au fost cei mai cocoloșiți de presă și atunci reacția mea instinctivă de ziarist, de concurență a fost hai să reprezint acel public care vrea să se regăsească în antipatia față de președintele respectiv. Așa a fost și acum, adică la aceste alegeri, Dăncilă care trebuia să exprime, să fie purtătoarea, eroul anti-Iohannis n-a fost și atunci unii s-au dus către Dan Barna, dar au dat peste un Barna care nu era anti-Iohannis. Dacă Dan Barna era el anti-Iohannis, prelua el. Și s-au dus atunci către ăștia doi care chiar au fost anti-Iohannis. Și de la dreapta și de la stânga, foarte important.

Monica Mihai: Și aici era următoarea mea întrebare. Legat de Dan Barna că ați spus că electoratul nu s-a regăsit în Dan Barna ca cel care să fie împotriva lui Iohannis. Cum ați explica eșecul lui Dan Barna care a avut un scor de 15,02% sunt ultimele date oferite de BEC în cursul zilei de azi și care probabil se aștepta la un scor mai mare, am și văzut de altfel discursul acestuia din seara alegerilor și imediat după exit-poll-uri în care părea mai degrabă un discurs de victorie, nicidecum unul care să-l plaseze cu șapte puncte mai puțin decât Viorica Dăncilă?

Ion Cristoiu: Multă lume și PSD-iști și PNL-iști și neutri sunt surprinși că de ce am pariat eu pe Dan Barna. Teoretic, față de USR, chiar e o mare depărtare, ei sunt robespierre-ianiști, sunt radicali, eu sunt mai înțelept. Eu cred, eu l-am sprijinit pe Dan Barna, v-am spus de atâtea ori aici, cred că el trebuia, nu mi-am dat seama, să reprezinte ceea ce au numit proletariatul digital. Generațiile acestea de tineri din companii, sunt vreo două milioane în România, dar nu numai ei și care lucrează în străinătate, deci generații întregi, atenție ce spun, postdecembriste care sunt scârbite de bordelul politic eu însumi la 71 de ani sunt scârbit de bordelul politic, sunt scârbit, vine acum PNL-ul care iar o ia de la capăt, de 30 de ani trăiesc această groaznică moștenire. Ca să va dau exemplu de bordel, de 30 de ani când vine un nou partid la putere are două ticuri pe care le are și partidul acesta, PNL, depesedizarea, depenelizarea, deceredizarea, am trăit astea, știu, cum vine el…

Monica Mihai: Face curățenie.

Ion Cristoiu: Da, nu și… de fapt își pune oamenii lui, îmi spuneți mie că PNL acum ca și PSD l-a apucat dragul de profesioniști? Nu, are nevoie de locuri, de aia și curăță pentru ei, da? Măcar nu spune asta, facem locuri ca să vină ăilalți. Și apoi groaznica moștenire. Deja știu lecția, cum vine un guvern descoperă că e groaznică moștenire, pierde vreo jumătate de an cu groaznica moștenire ca să justifice faptul că el nu face nimic. Nu mai spun câte sunt, ipocriziile de tip Klaus Iohannis care vorbește de ciuma roșie de 30 și el a fost totuși premierul lui Mircea Geoană, da?

Monica Mihai: Și parte din acea ciumă roșie de care zicea.

Ion Cristoiu: Chiar și la conferința de aseară, ați sesizat, poate publicul care a urmărit, discuția cu Dan Tapalagă, adică din nevoia de a justifica, dau un exemplu de bordel politic, de clasă veche reprezentată de Iohannis, din nevoia de a justifica de ce nu te duci tu cu Viorica Dăncilă la confruntare, în loc să spună domnule nu vreau să mă duc, nu vreau, vii cu un sofism și spui că Victor Ponta a fost mai democrat decât ea. În primul rând că a fost o gafă enormă pentru el, care îl va costa, pentru electoratul lui, că electoratul lui știe că Ponta a fost și este adevăratul pericol pentru ei, nu Dăncilă. În primul rând că Ponta chiar și ca om politic e mult mai puternic. Și atunci am avut exemplu de nărav vechi năravul acesta vechi de a o întoarce, adică am nevoie acum să justific imediat schimb istoria. De ce trebuie să spui că 30 de ani a fost un dezastru când tu ai fost de două ori și o dată premier la Grivco și a doua oară trebuia să fii vicepremier, da? Aseară iar s-a mai dezvăluit dar mulți n-au înțeles următorul lucru, domnul Klaus Iohannis era în USL când a fost suspendat Traian Băsescu. Deci în timp ce el vorbește acum de ciuma roșie…

Monica Mihai: El a făcut parte din acel…

Ion Cristoiu: Păi eu, Ion Cristoiu, culmea că eram cu Tapalagă în prima linie a bătăliei împotriva acelei tentative de lovitură de stat pentru că toată suspendarea aia a fost o mizerie, era clar că era împotriva lui Traian Băsescu. Dar el era în USL.

Monica Mihai: Lucru care se pare că a fost uitat de jurnaliști și pentru că ați adus aminte de Iohannis și de declarația lui de aseară…

Ion Cristoiu: Nu și acum, iertați-mă, să închei. Deci Dan Barna mă așteptam să vină în numele electoratului celălalt care nu s-a dus la vot, adică al electoratului anti-politică al electoratului care vrea o altfel de politică.

Monica Mihai: ȘI de ce n-au venit?

Ion Cristoiu: Deci, el a mers un timp pe nișa, pe calea numită anti-PSD foarte dur. E foarte interesantă această incapacitate a lui de a face o mișcare strategică. A mers, a mers, a mers, în cadrul acestei bătălii care era rentabilă și a fost și la europarlamentare, adică bătălia era eu sunt cel mai anti-PSD, chiar decât Klaus Iohannis da? Klaus Iohannis care, o să vedem, a avut cele mai mari mișcări strategice, extraordinare în această… a fost candidatul cu mișcări…

Iohannis chiar a făcut o campanie profesionistă. Nu numai că a debarcat Guvernul și l-a trecut, dar în acel moment Klaus Iohannis a devenit luptătorul numărul unu împotriva PSD

Monica Mihai: Bine gândite.

Ion Cristoiu: Strategice, nu mișcări de genul acesta să mă duc să împart roșii, bine gândite și o să le trecem în revistă trebuie să recunosc că înseamnă că a avut nu numai echipă, a avut și o întreagă structură care, cu sondaje care… chiar a făcut o campanie profesionistă, și-a dat seama și atunci, deși în calculele inițiale erau să nu debarce guvernul PSD, așa era inițial, nu numai că l-a debarcat și l-a trecut, în acel moment Klaus Iohannis a devenit luptătorul numărul unu împotriva PSD. El în loc să se prindă, n-are experiență dacă avea consilieri, dacă aveau o echipă de campanie atentă spunea să ne schimbăm, terminăm cu anti-PSD-ul și începem cu tema noastră. Nu-i suficient, trebuie să aducem o altfel de clasă politică o clasă nouă. N-a mai mers și atunci el s-a adresat electoratului PNL. El a împărțit cu Klaus Iohannis același electorat. Acest electorat s-a simțit mult mai bine reprezentat de Iohannis decât de Dan Barna dar dacă el lua alt electorat…

Monica Mihai: Dintre cei care n-au venit la vot.

Ion Cristoiu: E o regulă fundamentală, o să vă spună orice conducător de televiziune sau de… Ai o nișă a ta de cititor sau telespectator, nu încerci să intri peste celălalt care are deja cititorii lui, că tu ești o televiziune senzaționalistă și la un moment dat te hotărăști să faci o televiziune quality. În acel moment te-ai terminat că sunt altele pe teritoriul acela, trebuie să cauți un teritoriu numai al tău. Aici a fost o mare greșeală a lui și ajungem la absența, cu excepția lui Klaus Iohannis, a campaniei profesioniste. Dăncilă nu a avut campanie profesionistă. Adică campanie profesionistă știți cum este? Era ca în filmul ăla despre Elțîn, țineți minte când au venit americanii, echipa aia și… în primul rând că fac în fiecare zi sondaje de opinie și văd tendințele fac teste, adică ia să vedem dacă facem asta…

Monica Mihai: Ce se va întâmpla?

Ion Cristoiu: Și mai țineți minte că l-a pus să danseze, în felul acesta nu spun că a adus electoratul tânăr din Rusia, dar…

Monica Mihai: Îl umaniza.

Ion Cristoiu: L-au umanizat, era nevoie, deci e foarte important, o să vedeți, ca la un actor. La Klaus Iohannis au fost aceste mișcări extraordinare strategice, debarcarea guvernului trecerea guvernului când nimeni nu se aștepta, sigur, cu ajutor, un exemplu de mișcare strategică este conferința de aseară, e un șiretlic dar e o mișcare strategică, adică, presa spunea ”nu vrea să iasă la confruntare, cutare” și deodată a ieșit și s-a întâmplat un lucru care e bazat și pe o anecdotă. Un câine care umblă în două picioare, oricât de prost ar umbla, e mai interesant decât unul care umblă în patru, adică aseară percepția publică, și de aia și rămână numai la aseară, a fost, băi, extraordinar, adică lumea se aștepta…

Monica Mihai: Să nu iasă.

Ion Cristoiu: Nu și să fie atât de slab deși nu e slab, eu îl știu din alte interviuri că unul i l-am luat eu, încât chiar dacă… el nu a fost strălucit, dar o să vedeți că nu mai iese. Aia de la Cotroceni, aia a fost… nu mai iese la o dezbatere ca aseară…

Monica Mihai: Deși doamna Viorica Dăncilă l-a invitat la o dezbatere care ar trebui să aibă loc duminică seara.

Ion Cristoiu: Nu, el nu se va duce. Vreți să vă dau exemplu de greșeală strategică? Dăncilă nu avea nici un rost să facă aseară. Pentru că aseară echipa de campanie a lui Iohannis, e fascinantă a lui Iohannis, a vrut să bifeze două lucruri, că președintele nu se teme de presă, da, deși presa era cum era aia din sală și doi, culmea, că a avut loc confruntarea. Doamna Dăncilă a căzut în capcana lui, adică nu trebuia să vină imediat, că atunci în opinia publică s-a bifat, domnule a avut loc o confruntare. Sigur că nu în sensul acesta…

Monica Mihai: Haideți să vedem vă rog frumos ce a declarat președintele Klaus Iohannis aseară cu privire la acea dezbatere mult așteptată de toată lumea cu Viorica Dăncilă și ce i-a răspuns, că vorbeați dumneavoastră de o conferință de presă făcută de doamna Dăncilă aseară, imediat după declarația președintelui, ce i-a răspuns doamna Dăncilă lui Klaus Iohannis. Haideți să urmărim.

Klaus Iohannis: De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD-ului? Acum câteva minute am spus câteva lucruri despre PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, dat jos prin moțiune de cenzură, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor pesediste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiției (…) Doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid anti-democratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor, și acum, în campanie electorală, mimează candidatul democrat și se așteaptă să fie tratată cu mare respect de toată lumea, ca și când până acum ar fi aparat democrația românească și pe români. Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezintă tot ce este mai rău în politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD-ului din ultimii ani acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD.

Viorica Dăncilă: Domnul Iohannis fie se vede undeva în stratosferă, stăpân peste o Românie în care există doar PNL și votanții PNL, deasupra tuturor cetățenilor acestei țări și a votului exprimat de ei, deasupra celorlalți candidați și a viziunii lor, deasupra principiilor democrației și - așa cum deja știm - deasupra Constituției, fie se teme de o confruntare directă cu mine. Este o dilemă. Sperăm să o lămurească domnul președinte curând. Realitatea este că o astfel de dezbatere, în fața tuturor românilor, ar demonta toata propaganda si atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea și a PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a chinuit să-l explice în mod ridicol și cu non-argumente până în acest moment. Eu sunt un om răbdător. Încă îl aștept pe dl. Iohannis să găsească înțelepciunea, tăria și mai ales curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care românii o cer și o merită.

Monica Mihai: Ați punctat foarte bine înainte să urmărim aceste declarații, faptul că presa sau mare parte a presei a fost impresionată de declarațiile pe care le-a făcut președintele Iohannis aseară.

Ion Cristoiu: Nu, a fost impresionată de faptul că umbla în două picioare.

Monica Mihai: Cum vi s-au părut dumneavoastră? Presa a fost impresionată, dumneavoastră ca analist după atâția zeci de ani de presă cum vi s-a părut?

Ion Cristoiu: Domnul Klaus Iohannis?

Monica Mihai: Da.

Ion Cristoiu: Catastrofal. Abil în organizare, catastrofal în răspunsuri. Deci din punctul de vedere al șmecheriei a mers, dar el se teme, știți de ce se teme ca de dracu’ de această confruntare?

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Pentru că… Am 30 de ani de confruntări, ultimele, dacă vreți vă fac pe scurt și să vă arăt caracteristica. Toate aceste confruntări sunt o chestiune de impresie. Ele nu influențează, e o prostie că influențează opinia, dacă influențează cu unu sau doi la sută din punctul acesta de vedere, nu mă refer la confruntare Kennedy-Nixon, că nici aia până la urmă a fost o confruntare… Nixon a câștigat la radio și el a câștigat la televiziune pentru că era pentru prima dată când Kennedy și confruntările erau la televizor, acum nu mai sunt… dar atenție, v-am spus, aseară imaginea presei a fost de succes deoarece lumea se aștepta la mai rău și v-am zis în loc să umble… v-am zis de anecdotă. În cazul acestor confruntări, în 2014 Klaus Iohannis era Viorica Dăncilă. Adică domnul Ponta era ăla mare, puternicul, arogantul, uriașul, idolul și domnul, mai țineți minte… de aia Klaus Iohannis îl invita mereu la dezbatere. Domnul Ponta a pierdut ambele dezbateri, deși a fost mult mai bun decât el pentru că la toate aceste dezbateri opinia publică a fost automat de partea prostului. Este o chestiune logică, de partea ăluia care…

Monica Mihai: Mai slab?

Ion Cristoiu: Nu, care intră mai slab. Vă dau un exemplu, în 96 în confruntarea dintre Iliescu, e o piesă de teatru, ați înțeles, și Emil Constantinescu, Emil Constantinescu era acela mic, era David, ați înțeles, era șoricelul.

Monica Mihai: Și în 2004 când a participat…

Lui Klaus Iohannis îi este foarte greu să joace roluri. Dumneavoastră ce rol ați vedea într-o asemenea confruntare? Că din start ea v-a juca rolul femeii catastrofal pentru Iohannis

Ion Cristoiu: În 2004 Năstase era… deci outsider-ul era Traian Băsescu, totuși nu știți…

Monica Mihai: Când totuși o dezbatere a fost importantă în 2004.

Ion Cristoiu: Păi, nu, dezbaterea este importantă prin acest orizont de așteptare al populației, spun că din punct de vedere al orgoliului, nu e eficientă… ați înțeles de ce. De fiecare dată publicul când se uită e ca la un meci de box și intră unul mic, pirpiriu și zice ”aoleu” și toată lumea cu pirpiriul nu cu ăla mare. În 2009, o să râdeți, Geoană era ăla mare, Traian Băsescu a jucat mult chestiunea..., era coaliția aia de la Grivco, în 2014 Ponta era și Iohannis era ăla mic acum percepția publică ar fi fost aceasta a intrat proasta cu deșteptul și dacă proasta era, pun în ghilimele, un pic mai bună, lumea spunea ”bă, dar ce bună e”, ați înțeles.

Monica Mihai: Păi și pe acest raționament…

Ion Cristoiu: A intrat modesta cu arogantul. Lui Klaus Iohannis îi este foarte greu să joace roluri. Dumneavoastră ce rol ați vedea într-o asemenea confruntare? Că din start ea v-a juca rolul femeii catastrofal pentru Iohannis, bărbat, este foarte greu să nu fii bădăran.

Monica Mihai: ȘI fiind și femeie contracandidatul, dar urmărind acest fenomen pe care tocmai mi l-ați expus ar fi logic ca doamna Dăncilă să ia un punctaj mai mare în turul al doilea al alegerilor?

Ion Cristoiu: Nu are nicio influență această chestiune. Singura influență care va fi pe aceste alegeri va fi prezența. La Klaus Iohannis nu e vorba, atenție, de calcul electoral, n-am nicio îndoială, dacă vreți ne ducem și ne culcăm și ne trezim după alegeri. Alegerile s-au încheiat, gata. Câștigă Klaus Iohannis, depinde cu ce scor și mai ales cu ce prezență. Eu spun în sensul următor, el și orgolios, n-a fost obișnuit să coboare în arenă, că dacă el timp de cinci ani venea la interviuri cum venea Traian Băsescu, cobora în stradă, se ducea la bere…

Monica Mihai: În stradă a fost că a participat la proteste.

Ion Cristoiu: Ce a participat, a stat câteva minute. Nu, în stradă în sensul că în viață. Este foarte important, la un moment dat a fost o știre extraordinară, prin 95 Iliescu s-a dus să se tundă. Adică el nu a reușit și nu va reuși niciodată să fie acest politician familial, adică să vină aici, să stăm de vorbă…

Monica Mihai: Cum vedem în Marea Britanie politicieni care circulă cu metroul.

Ion Cristoiu: Cum este în Occident. Domnul Klaus Iohannis, o să-l avem cinci ani, reprezintă tot ce avem mai vechi în clasa politică din Europa. Nu mai există hieratismul, nu mai există monarhismul politician ați văzut, politicianul merge cu metroul nu că populist…

Monica Mihai: Că e practic.

Ion Cristoiu: Da, că e practic, dă mâna cu toată lumea nu pentru ca să câștige voturi în campanie, ci pentru că un om. Internetul, lumea modernă a promovat acest gen, am observat. Până și Putin, ați văzut, n-o să-mi spuneți mie că el vânează tigri sau joacă hochei de cultul personalității nu ca să pară că e un om simplu, joacă hochei, foarte important. El, nu știu, ca să poată în cei cinci ani totuși să facă ceva pentru România și să fie ascultat, el trebuie să se schimbe, dar, atenție, de asta se teme. Se teme pentru că imaginea publică va fi că el a luat bătaie de la proastă. Proastă pun în ghilimele. Și inevitabil, indiferent, pentru că încă dată dumneavoastră dacă ați fi șef de campanie, ce-i spui să facă? Pentru că ea își va, sigur, asuma rolul de mică, nu-i așa?

Monica Mihai: Așa.

Ion Cristoiu: Modestă, femeie de treabă, el înalt, mare, uriaș, și-l toci, îi spui vai de mine domnul președinte, eu, când mă gândesc…

Monica Mihai: Credeți că tocmai de aceea Viorica Dăncilă îi tot lansează aceste provocări pentru a participa la dezbatere?

Ion Cristoiu: Nu, în această problemă, Viorica Dăncilă îi propune pentru că știe că nu va veni. Încearcă…

Monica Mihai: Să mai câștige electorat.

Ion Cristoiu: Da, încearcă din această chestiune, dar după părerea mea ei exagerează pentru că a trecut o săptămână și noi am dezbătut și nu facem dezbatere.

Monica Mihai: Dar vreau să vă întreb ceva. Aseară, în declarația pe care a avut-o Viorica Dăncilă a fost…

Ion Cristoiu: Pe care a citit-o, foarte important.

Monica Mihai: Pe care a citit-o, după care a și răspuns la niște întrebări, mi s-a părut, sau puteți să spuneți dumneavoastră, că a fost parcă mai incisivă decât a fost în toată campania?

Ion Cristoiu: Nu poți să fii incisivă citind, domnișoară. Nu știu, sunteți tânără, dacă cineva vă spune, un bărbat vă spune că vă iubește citind o fițuică, chiar dacă e timid, a citit nu… toată stima pentru Viorica Dăncilă, o știu, o știți și dumneavoastră, în memorii o să mai scriu și alte lucruri despre ea pe care le știu, nu este pentru candidată la prezidențiale, mai ales în aceste condiții. Pentru că dacă aveam un alt candidat, în condițiile în care Iohannis calcă în picioare PSD-ul în condițiile în care este arogant cu PSD-ul, ieșeau șase milioane duminica viitoare. Adică ea nu reușește…

Monica Mihai: Să mobilizeze un electorat suficient de mare.

Ion Cristoiu: Klaus Iohannis, am văzut aseară, este aproape grobian cu PSD-ul, nu există, nu poți să spui că mârlănii… deja merge până la limita violenței față de un electorat, față de un partid, da? În acest moment partidul, electoratul caută unul care să-i dea cu o bâtă în cap, ați înțeles, caută un euro, are nevoie de un erou.

Monica Mihai: Și nu-l găsesc spuneți?

Ion Cristoiu: Păi nu-l găsesc în cazul ei pentru că ea nu reușește, nici aseară, să-i facă pe ei să spună ”hai să-i dărâmăm porțile, fără milă, hai pe el, ați văzut ce ne face”. Deci și aseară, ea nu transmite, mai degrabă transmit eu, această revoltă, această stare de spirit, ”cum, mă, ne umilești pe noi, aoleu, stai că-ți arătăm noi, ne ducem la vot cu toată familia”. Și atunci fiecare PSD-ist o ia din poartă în poartă, ”ia ieși la vot să-i dăm arogantului”. N-a lansat, atenție, trebuia deja să lanseze o sintagmă, arogantul, îngâmfatul, nu le are.

Monica Mihai: Credeți că situația ar fi fost diferită dacă contracandidatul era Victor Ponta?

Ion Cristoiu: Da. Victor Ponta e mai… dar acum era prea devreme. Adică poate dacă era Cătălin Ivan… Eu cred că Diaconu îi ridica foarte mari probleme. La Diaconu cred că era mai rău decât la Barna, Diaconu nu era pregătit. Ce să-i spui lui Diaconu. Vă imaginați? Cum suna discursul lui? Hai să facem ipoteze și veți înțelege ce mare interes a fost la el și la alții să ajungă ea în turul doi. Hai să ne imaginăm aseară, da? Presupunând că era Barna, refuza confruntarea?

Monica Mihai: Pe logica lui n-ar fi putut pentru că el refuză confruntarea cu un candidat PSD.

Ion Cristoiu: Așa, da. Doi, nu ar fi avut tema PSD-ului și atunci s-ar fi văzut că împăratul e gol pentru că aseară când câțiva mai profesioniști de acolo și mai puțin cumpărați au pus întrebarea aceasta, au fost și de la dumneavoastră, chiar întrebări bune. Întrebarea era aceasta ”bine domnul președinte, am înțeles, e PSD, dar când se termină PSD noi ce facem?” N-a răspuns, aia a fost partea cea mai slabă a lui. Adică el a găsit o partitură foarte comodă…

Monica Mihai: Tema PSD-ului, a luptei împotriva PSD.

Ion Cristoiu: Da, da, dar este mult mai greu să vii cu altă partitură, să spui când o să ajung eu președinte, dacă îmi dați încă un mandat o să fac autostrăzi, România o să intre în Schengen, ați văzut că numai prin răspunsurile la întrebări, dar el în textul acela pe care l-a citit, da…

Monica Mihai: Nu a venit cu un program.

Ion Cristoiu: Așa, ați văzut ceva de proiect de țară? Deci a citit deja discursul de a doua campanie. Păi discursul era anti-PSD, iertați-mă, ce mă interesează pe mine că… Bun, PSD-ul nu o să mai fie la putere. Și? O să facem noi… nu neapărat autostrăzi, putea să spună și în sfârșit, având n vedere că am guvernul meu, având în vedere că PSD-ul o să piardă, da, voi putea să fac în sfârșit următoarele lucruri, unu, să intrăm în Schengen, să scăpăm de MCV, cum a zis, să avem…

Monica Mihai: Să puncteze niște lucruri foarte clar, asta spuneți.

Ion Cristoiu: Da și avea, uite că i-am dat și un sfat, avea posibilitatea să spună gata, ați văzut, PSD-ul a plecat de la guvernare…

Monica Mihai: Așa cum v-am promis.

Ion Cristoiu: Cum v-am promis, avem un guvern al meu, în sfârșit eu Klaus Iohannis am cinci ani la dispoziție să fac tot ce n-am făcut în cei cinci ani, că n-am putut să fac că era PSD-ul, m-am luptat cu PSD-ul. Așa era convingător.

Monica Mihai: Pentru că tot ați adus vorba de guvernul meu, guvernul Orban este deja instalat de peste o săptămână și jumătate, cum vi se pare că se desfășoară activitatea la Palatul Victoria ce mișcări au început să facă cei de la PNL? Pentru că ați zis și dumneavoastră adineauri că se practică acea curățare, pleacă cei vechi, vin cei noi din camarila actuală, am avut astăzi declarația ministrului de finanțe care a spus că a găsit dezastru…

Eu sunt sigur că va fi remaniat, dacă nu chiar domnul Orban își va da demisia și guvernul va fi lărgit cu USR sau cu PMP

Ion Cristoiu: Halucinant, la Câțu nu te poți aștepta la altceva.

Monica Mihai: Acea moștenire groaznică cum spuneați dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Cum să-mi spună mie… Hai să o luăm cu asta, cum să ai dublu buget n-ai cum și dacă avea dublu buget SRI-ul trebuia să-l informeze pe președinte. Dar cum să ai dublu buget? Nu știu, nu mă pricep la economie, dumneavoastră vă pricepeți cum dublu buget? Adică, nu există, dumneavoastră dacă conduceți o firmă să ai dublu buget doar în sensul că face evaziune…

Monica Mihai: Dar aici era vorba de dublă contabilitate, adică ceea ce spunea astăzi ministrul de Finanțe era că exista o contabilitate care era vizibilă pentru populație și o altă contabilitate care de fapt știau doar cei…

Ion Cristoiu: Nu, el a spus că era o contabilitate nu vizibilă propagandistic, ci prezentată în parlament ceea ce este, practic, imposibil. Nici un funcționar de acolo, de fapt una din marile erori ale acestui guvern, și probabil că se va corecta după alegeri, eu sunt sigur că el va fi remaniat, dacă nu chiar domnul Orban își va da demisia și guvernul va fi lărgit cu USR sau cu PMP sunt aproape sigur, adică își va da demisie, nu știu, s-ar putea ca tot el să preia…

Monica Mihai: Și să fie un guvern de uniune?

Ion Cristoiu: Nu uniune, guvernul a fost făcut pe picior, adică a fost făcut un guvern mai mult ca să poată să spună Klaus Iohannis că a făcut guvernul. Nu poate să rămână, adică domnul Câțu… noi o serie de jurnaliști ne-am făcut cruce să vină el pentru că el e halucinant, adică ministrul Finanțelor nu poate să facă asemenea declarații. E ministrul Finanțelor, unde a fost Vintilă Brătianu, nici Teodorovici nu e…, posomorât și sobru. El scrie în continuare ca pe Facebook. Deci avem prima concluzie este faptul că e un dezastru și se va vedea. Or să treacă alegerile și se va vedea în primul rând că preocuparea guvernului de până acum a fost un clișeu. Proasta moștenire. Doi, o mare trișerie deoarece mulți din cei dați afară au plecat ei. Sigur, pot să mă întreb asupra unor demnitari, secretari de stat care erau puși de PSD de ce n-au plecat, dar aceasta este o chestiune teatrală, asta a lui Ludovic Orban, mediatică, faptul că el dă afară. Nu, pleacă oamenii de acolo și e și normal să plece, deci ceea ce face el nu e deloc…

Monica Mihai: Anormal cum zice el.

Ion Cristoiu: Anormal. Pleacă o întreagă administrație, nu putea să rămână secretari de stat, nu putea să rămână consilieri. El era mândru că a dat afară consilieri ai premierului. Ce premier de pe lumea asta acceptă consilieri ai ăluilalt. Deocamdată presa de dreapta este destul de sceptică, foarte primejdios Ludovic Orban este un mare actor mediatic, e bolnav după aparții media, vorbește mult, e foarte important, vorbește mult.

Monica Mihai: Și nu ar trebui să o facă în calitate de premier?

Ion Cristoiu: Nu, în calitate de premier, un premier care vorbește mult e primejdios pentru că e riscul să spui prostii. Adică acceptă orice interviu, face declarații peste tot, toate acestea dau la un moment dat impresia de sporovăială, de lipsă de concretețe și dă posibilitatea să ai declarații contradictorii. O dată vii și spui voi introduce taxa auto, a doua zi spui că nu.

Orban va avea o enormă problemă dacă domnul Klaus Iohannis continuă să fie educatoarea de grădiniță a lor

Monica Mihai: Și aici mergem la o altă întrebare, ați mers foarte bine în direcția…

Ion Cristoiu: E redus la presă, ca să mă exprim așa în termeni mai populari.

Monica Mihai: Ați mers foarte bine în direcția în care… inclusiv cu taxa de primă înmatriculare, a ieșit cu o declarație premierul că va introduce taxa, a doua zi a dat puțin înapoi. Aici poate să pară că ar exista altcineva care dictează direcția?

Ion Cristoiu: Nu, probabil că aici a dictat direcția Klaus Iohannis, după asta domnul Ludovic Orban va avea o enormă problemă dacă domnul Klaus Iohannis continuă să fie educatoarea de grădiniță a lor. Adică, garantez…

Monica Mihai: E constituțional ce face președintele?

Ion Cristoiu: Nu, nici vorbă, nu-i constituțional, dar în primul rând este incorect față de premier. Am condus, să știți, 15 gazete până acum, am evitat să fac pe șeful cu adjuncții. Nu e bine. Adică trebuie să-i dai premierului, chiar dacă tu știi că ești puternic, pentru administrație… Hai să o luăm așa, Ludovic Orban conduce un partid și o administrație, uit că am ajuns să-i iau apărarea. În acel moment eu trebuie să-i dau dacă sunt om înțelept dar n-am de-a face cu un om înțelept președinte, chiar dacă el e marioneta mea, sentimentul celor…

Monica Mihai: Că poate să conducă.

Ion Cristoiu: Păi da, celor care să conducă pentru că știți care este problema aici vă spun din experiență, dacă eu nu dau adjuncților, nu dădeam sentimentul că-s puternici și intram peste ei, peste șefii de secții se termina mașinăria. Adică la un moment dat conducătorul discută numai, apropo de presă, numai dacă e director cu redactorul șef, nu sare peste , mă rog…

Monica Mihai: Ierarhia.

Ion Cristoiu: Când o să ajungeți șef o să înțelegeți că e fundamental asta. Fundamental să păstrezi autoritatea celor din subordine a mașinăriei pe care te bazezi. Păi în momentul ăsta îi chemi pe miniștrii acolo. De ce nu se întâlnește numai cu premierul? Și la un moment dat miniștrii…

Monica Mihai: Nu vor mai ține cont de premier, ci vor…

Ion Cristoiu: Da, bineînțeles, cine e premier, mă duc și vorbesc cu acela. Doi, de regulă, indiferent și când au fost premieri și președinți de aceeași culoare se face o camarilă. Atât la Victoria cât și la Cotroceni. Acea camarilă este mai periculoasă decât cei doi. Cei doi se pot înțelege, a fost cazul Iliescu Năstase, să știți, chiar și Traian Băsescu Boc. Boc n-a fost chiar atât de slugarnic, și cele două camarile încep să se lucreze unele pe altele și sigur se duc și la șef. Or în acest moment dacă continuă, și cred că va continua, cu această umilire, că e umilire publică, umilire a lui Ludovic Orban, în care el nu mai e premier, ați văzut, în curând o să fie și la partid la fel, și la un moment dat când vei avea nevoie ca Orban să facă ceva…

Monica Mihai: Nu va mai avea autoritate.

Ion Cristoiu: ȘI a fost greșeala enormă a lui Traian Băsescu cu Boc. În 2010 s-a întâmplat un lucru extraordinar cu tăierea, da? Toată lumea ne așteptam la o chestiune logică, adică președintele este ultima siguranță în stat. Pe el îl folosim când trebuie să ne spună să trecem Prutul. În acel moment premierul trebuie să-l pui în prima linie ca să poți să-l consumi. Când a venit mineriada, când au venit minerii în septembrie 91, în vara lui 91, Petre Roman a aplicat un program foarte dur de reforme, necesar, scria și presa occidentală că era o pilulă de cal dată unuia în agonie. Dumneavoastră nu mai țineți minte, eu țin mine, erați tânără. Deja a apărut pe ziduri următorul slogan ”Petre Roman nu fii prost lasă prețul cum a fost”, nu, nu, e foarte important. Era nevoie de…

Monica Mihai: De aceste măsuri.

Ion Cristoiu: Era nevoie de măsuri radicale. Iliescu a fost isteț și a rămas în plan secund. Deci revolta populară…

Monica Mihai: A fost vis-a-vis de Petre Roman.

Ion Cristoiu: De Petre Roman, puțină lume știe că minerii au exprimat, a fost un vârf de lance împotriva lui Petre Roman și atunci Petre Roman a fost siguranța arsă. A ars siguranța, o schimbi, adică ai o siguranță care arde ca să nu ardă toată instalația. Așa și dincoace. Și atunci închei, Traian Băsescu, pentru că Boc nu mai era siguranță, pentru că Boc era deja Boc-ul lui, ca și Ludovic Orban, Boc n-a mai avut autoritatea să iasă el în fața națiunii. Adică spunea, domnule președinte sunt pe cont propriu, am ca și dumneavoastră carismă, autoritate, ies. Pierzând siguranța, a fost obligat președintele să vină și să ia el valul anti-popular în piept. Este o greșeală enormă, n-ai voie, trebuie să păstrezi premierul, adjunctul cum ar veni, cu autoritate…

Monica Mihai: Măsură de siguranță. Să vedem dacă președintele Klaus Iohannis va primi un al doilea mandat, dacă va reuși să facă acest lucru.

Ion Cristoiu: Vai de mine, va fi și mai rău.

Monica Mihai: Haideți să trecem la următorul subiect, un subiect important care a fost pe buzele multor români în această săptămână, și anume căderea guvernului Maia Sandu. Noi am discutat în emisiunile pe care le-am mai avut și în primăvară și vară despre guvernul Maia Sandu. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova.

Maia Sandu n-avea ce căuta într-o guvernare. Dacă intri însă trebuie să fii șarpe, or ea a fost pe acolo nici vulpiță, nu știu ce a fost, lebădă

Ion Cristoiu: Este o întreagă controversă, am văzut că Victor Ponta undeva a pus punctul pe i. Maia Sandu n-avea ce căuta într-o guvernare…

Monica Mihai: De alianță.

Ion Cristoiu: De alianță cu Dodon. Nu, las la o parte clișeele alea că e Moscova, nu. E din altă piesă, da? Dacă intri însă trebuie să fii șarpe, or ea a fost pe acolo nici vulpiță, nu știu ce a fost, lebădă. Ea totuși, căderea nu e anormală, pentru că în România nu se spune că totul a pornit de la procurorul general…

Monica Mihai: Pentru un amendament la legea procuraturii.

Ion Cristoiu: Păi nu, era un amendament prin care ea voia ca ea să numească procurorul.

Monica Mihai: O listă scurtă de doi. Ea putea să facă acest lucru.

Ion Cristoiu: Stați un pic, de când și până când, măcar la noi avem o comedie, numește ministrul Justiției; CSM-ul mai zice și el ceva, adică de regulă asemenea posturi dacă nu le alegi prin vot popular, e bine să ai foarte multe chei, eu sunt adeptul… Constituțional asta e bună, adică de aia și dă triplă cheie, trebuie să ai triplă cheie, or ea venea și spunea eu hotărăsc. Sigur că poate că era genială, dar din punct de vedere democratic nu a fost bine, Dodon a fost bun și a pus un tehnocrat, multă lume spune că de fapt și ea dorea să pleca că la anul sunt prezidențiale.

Monica Mihai: Asta voiam să întreb, ea nu putea să anticipeze faptul că dacă va lua această măsură ar putea să piardă?

Ion Cristoiu: Se pare că mulți analiști spun că a fost un calcul de-al ei, eu nu îi dau șanse însă la anul la alegeri. Republica Moldova este într-un alt spațiu geopolitic și știți și dumneavoastră foarte bine din alianțele noastre, este foarte greu să ieși total dintr-o alianță…

Monica Mihai: Nepătat.

Ion Cristoiu: Nu. Deci Republica Moldova e undeva la granița dintre cele două blocuri geopolitice uriașe, Rusia cu al ei și Occidentul. Riști să pățești ca Ucraina, adică ori joci dublu, în sensul că ești și cu unii și cu alții, ori ești numai cu unul, n-ai cum. Și, de regulă, când sunt aceste blocuri tectonice și tu ești acolo e bine să încerci să balansezi între el pentru că este o iluzie că vine blocul celălalt, vine acum Occidentul și apără Ucraina, ați văzut că nu apără deloc, adică nu riscă nimeni să provoace un război mondial de dragul ucrainenilor sau a moldovenilor. Uneori nici de dragul românilor, între noi fie vorba. Și atunci probabil că acolo era formula asta cu președinte pro-rus și premier, numai că și ea n-a fost atentă. Eu mă duceam la Moscova până la urmă, adică ești în zona aia, trebuie să te duci, care era povestea, n-am înțeles niciodată, ca și în România.

Totuși și Occidentul îl preferă pe Dodon pentru că nu e mafiot. Marea problemă acolo era că un stat fusese acaparat de un om

Monica Mihai: Și ce ați fi făcut?

Ion Cristoiu: Mă duceam și discutam cu Putin, că nu mă viola Putin, stați un pic, este o prostie domnișoară. Mă duc și stau de vorbă și cu Hitler, care e povestea? La noi e o chestiune din asta, aoleu, s-a dus și s-a întâlnit cu Putin. Dacă te întâlnești înseamnă că te vrăjește? Te întâlnești și te poți despărți bătându-l. Această figurație de Facebook este penibilă. În lumea modernă te întâlnești cu oricine. Te întâlnești, poți să stai de vorbă, poți să discuți, și președintele României cu Putin chestiuni litigioase sau se întâlneau ei pe câmpul de luptă, nu știu, împăratul roman cu împăratul parților. Se întâlneau, discutau, dacă nu se duelau ajungeau la o înțelegere sau continuau războiul.

Monica Mihai: E posibil ca în această situație totul să fi făcut parte dintr-un plan, dacă ne aducem aminte, înainte ca Maia Sandu să ajungă premier, cei trei mari cum le-am spus noi atunci într-o ediție undeva prin luna mai, vorbim de reprezentantul Statelor Unite, de cel al Rusiei și de cel al Uniunii Europene au fost în Republica Moldova la o discuție cu cei din alianță, nu au anticipat, adică…

Ion Cristoiu: Ba nu, păi scopul acelei alianțe era debarcarea lui Plahotniuc.

Monica Mihai: Și alianța și-a îndeplinit scopul.

Ion Cristoiu: Da, corect. Plahotniuc s-a terminat, adică ăsta era scopul și al Moscovei și ăla, adică totuși și Occidentul îl preferă pe Dodon pentru că nu e mafiot. Marea problemă acolo era că un stat fusese acaparat de un om. Nicio putere din lumea asta prietenă, dușmană…

Monica Mihai: Nu a reușit performanța...

Ion Cristoiu: Nu. Nu poate dialoga cu un om, cu un mafiot, adică dialoghează cu unul ales președinte, premier, nu, nu, nu, oricum Plahotniuc… Oricum nu i s-a întâmplat nimic în perioada Maiei Sandu. Hai să fim serioși, i s-a întâmplat ceva lui Plahotniuc? Nu. Păi atunci? Pierdem timpul comentând.

Top 5 politicienii săptămânii

Monica Mihai: Urmează să vedem. Trecem astfel la topul cinci politicienii săptămânii, săptămâna aceasta am zis că îi clasificăm pe cei care au participat la alegerile prezidențiale. Din această perspectivă cine se află în această săptămână pe locul cinci și de ce?

Ion Cristoiu: Pe locul cinci este Dan Barna deoarece a reușit în ghilimele rara performanță, nu e a intra în turul doi, de a fi la prea mare distanță față de Viorica Dăncilă. De fap,t o să vedeți, o să discutăm după alegeri, asta va costa mult în perioada următoare și pe Klaus Iohannis. A rămas undeva un electorat care acum, până duminica viitoare, zice, eu văd, deja încep lideri de opinie USR-iști, ați observat, care nu au curaj să zică votați Viorica Dăncilă, nici eu n-aș face așa ceva…

Monica Mihai: Sunt și rezervați în ceea ce-l privește pe Iohannis.

Ion Cristoiu: Da. Nu, pregătesc terenul pentru când se va termina războiul. Gândiți-vă că de duminică seara viitoare, vom avea triumful, Klaus Iohannis rămâne singur cu ei. Nu mai poate invoca pe Viorica Dăncilă. Deci nu mai poate invoca dușmanul e la porți și la ziduri și trebuie să fim uniți, noi dreapta cu stânga. Acest electorat al lui Dan Barna, și dacă Dan Barna ar fi isteț ar continua, îi va ridica mari probleme. Și faptul că a fost la prea mare distanță. Dacă era la un punct, două și aveam noi acum controverse și ziceam că mai erau 100, la distanța asta… Repet, ați înțeles, nu față de Iohannis, a afectat cumplit electoratul USR distanța față de ciuma roșie.

Monica Mihai: Viorica Dăncilă.

Ion Cristoiu: Nu. De ciuma roșie. Adică bătălia a fost între Dan Barna și Viorica Dăncilă până la urmă, da? Așa a fost.

Monica Mihai: Și a existat o diferență de șapte puncte.

Ion Cristoiu: Păi nu și a câștigat Viorica Dăncilă. și atenție la aceste nuanțe. Electoratul USR consideră, așa pe rețele… Pe șahul Iranului știți ce l-a doborât? Bazarul. Bazarul din Teheran, e o chestie uriașă, și acolo se difuzau casetele lui Khomeini. Deci avem acum un fel de bazar din Teheran care este USR-ul, nu știm ce-și comunică între ei, dar sigur, eu bănuiesc că își comunică, își comunică faptul că ne-a umilit Klaus Iohannis. Ne-a umilit punând-o pe ea pe locul doi. Nu le veți scoate din cap asta.

Monica Mihai: Haideți să vedem astfel cine este pe locul patru.

Ion Cristoiu: Am ajuns la Klaus Iohannis pe locul patru pentru că era normal să intre în turul al doilea, a intrat totuși cu 37%, nu cu 50 cum ne spunea Ludovic Orban, cu o prezență foarte slabă în raport cu toate prezențele de până acum și, fără să facă nimic, probabil va ajunge președinte, sigur va ajunge, putem paria pe ce vreți dumneavoastră și fără să facă nimic. O fi dezbaterea de marți și nu mai văd nimic deosebit, deci cât mai e…

Monica Mihai: O săptămână și câteva zile. Cine este pe locul trei?

Ion Cristoiu: Pe locul trei este Viorica Dăncilă deoarece…

Monica Mihai: Este mai sus decât președintele Iohannis în acest top?

Ion Cristoiu: Da. Să vă spun de ce. Marele câștigător al acestor alegeri este ea. De ce? Dacă ați observat o chestiune psihologică, adică până acum candidații PSD spuneau voi intra în turul al doilea și ajung președinte, așa și era, chiar mai avea un pic și ajungea. Acum ea din start…

Monica Mihai: A zis vreau să intru în turul doi.

Ion Cristoiu: Da. A zis vreau să intru în turul doi și a intrat cu scorul partidului. deci această campanie pentru ea nu e să ajungă președinte că n-are cum, este să rămână președinte a PSD, dovedind PSD-iștilor că a avut performanță. Dacă nu intra în turul al doilea era jale. Sau dacă obținea un scor mult mai mic. Așa, obținând scorul partidului, după părerea mea, a avut un succes, probabil o să fie, am înțeles se estimează de cei care deja au decis cine va câștiga alegerile, v-am dat o știre, 65 la 35. E mult.

Monica Mihai: E un scor bun.

Ion Cristoiu: Păi nu, ea se va raporta la scorul partidului. dacă este 55 la 45 putem spune că l-a bătut pe Iohannis. Deci, atenție, e foarte important. Diferența. Dacă diferența…

Monica Mihai: Este mare atunci pierde.

Ion Cristoiu: Nu, atunci Klaus Iohannis e învingător. Dacă coboară sub 10 să știți că e mare problemă pentru Iohannis. Nu că pierde.

Monica Mihai: Oricum va fi președinte.

Ion Cristoiu: Da, dar una e să fii președinte să bați pe proasta în ghilimele, nu-i așa, cu diferență de 30-40% în turul doi și alta e să o bați cu diferență de 5-10% sau să ai emoții.

Monica Mihai: Haideți să vedem cine este pe locul doi și de ce.

Ion Cristoiu: Am spus mai înainte, pe locul doi este Theodor Paleologu cu scorul pe care l-a obținut, trebuie să-și valorifice asta, nu-mi dau seama dacă va prelua și șefia PMP. Teoretic și practic trebuie să o preia deoarece domnul Tomac are o problemă, este și președintele partidului dar e la Bruxelles. Toată săptămâna domnul Tomac nu a optat, trebuia deja PMP-ul să decidă. Nu poți să fii președintele partidului numit PMP și să fii și la Bruxelles. Dacă nu există, o să discutăm după alegeri, planul de dizolvare a PMP-ului în PNL. Probabil că în perioada următoare așa se va întâmpla.

Monica Mihai: Rămâne să vedem. Cine se află pe locul întâi, cine este câștigătorul?

Ion Cristoiu: Câștigătorul este domnul Mircea Diaconu cu scorul pe care îl are, uriaș, și vă pot spune în premieră că se intenționează formarea unui partid în care se pare că vrea să intre și o parte din ALDE, a unui partid în care nu știu dacă va fi Mircea Diaconu, s-ar putea să fie chiar Mircea Diaconu președinte, având un executiv care va fi mai activ. Dar asta este o știre, se intenționează formarea unui partid condus de el cu o dimensiune mai naționalistă, mai de demnitate, cam cu temele lui. O să vedem.

Domnul Cristoiu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară.