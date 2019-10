Ion Cristoiu: "Si daca maine Klaus Iohannis da tara rusilor, nimeni nu l-ar acuza. Tot pe seama PSD ar fi pusa crima"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Citez de pe Rador din stirea difuzata de Radio Romania Actualitati, in dimineata zilei de 5 octombrie, ora 7.00: ”Accident grav de microbuz in aceasta dimineata! Noua persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite. Accidentul a avut loc pe DN2A Slobozia Urziceni. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Corespondenta noastra Clementina Tudor este acum in direct cu noi pentru mai multe informatii. Reporter: Buna dimineata. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre un tir si un microbuz. Din primele cercetari, soferul tirului a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a lovit frontal cu microbuzul plin cu calatori.” Accidentul, considerat drept cel mai grav din ...