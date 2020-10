Ion Cristoiu sparge 'balonul' succesului PNL si il taxeaza pe Iohannis: 'A coborat functia de presedinte la cea de purtator de cuvant al PNL'

Publicistul Ion Cristoiu ironizează etichetarea PNL drept un motor al schimbării după alegerile locale de către preşedintele Iohannis şi arată că, de fapt, liberalii au obţinut acum, cu tot cu „traseiştii de bine”, mai puţine mandate de preşedinţi de consilii judeţene şi primari decât în 2008.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Potrivit rezultatelor aproape definitive la alegerile locale din 27 septembrie 2020, PNL a câştigat un număr de 1237 de primării. Dintre acestea, 15 sunt primării de capitale de judeţ.

Acest rezultat i-a dat lui Klaus Iohannis, care a coborât miercuri, 30 septembrie 2020, funcţia de preşedinte de la cea de purtător de cuvânt al Guvernului la cea de purtător de cuvânt al PNL, prilejul unei Cântări a Victoriei PNL. Prin această victorie, a proclamat bombastic Klaus Iohannis, PNL a devenit motorul Schimbării în bine a României. Asta îmi aminteşte de un vers celebru al lui Mihai Ursachi dinainte de 1989:

'Un om din Tecuci avea un motor/

Dar nu i-a folosit la nimic.'

Aşa şi România lui Klaus Iohannis. Deşi nu e din Tecuci, are un motor care nu-i foloseşte la nimic.

Am arătat în comentariile anterioare că rezultatele obţinute de PNL la locale sunt un dezastru. Un dezastru prin raportare la pretenţiile acestui partid, la sprijinul dat de Sistemul Instituţiilor de forţă, la chibiţăreală electorală făcută sistematic de Klaus Iohannis. PSD, călcat în picioare de preşedinte 24 din 24 de ore, hăituit de Sistem, aflat în criză de reconstrucţie, a întrecut net PNL la numărul de primari, la numărul de preşedinţi de consilii judeţene, la scorul politic pe Bucureşti. În multe locuri, inclusiv la primăria Bucureşti sau la sectorul 1, PSD a pierdut la limită şi în condiţiile mânăriilor din parte STS.

Elogiul deşănţat adus de Klaus Iohannis rezultatelor PNL are drept argument invocat reportarea la scorul postdecembrist al PNL.

Numai că PNL de acum nu e PNL dinainte de 2014. E de fapt, din 2014, PNL+PDL.

În 2008, de exemplu, la număr de primari, PNL+PDL au obţinut un număr de 706+908=1614 de primari.

Acum are doar 1237.

La preşedinţi de consilii judeţene, PNL+ PDL au obţinut 5 + 14= 19 preşedinţi.

Partidul alcătuit din PNL şi PDL sub denumirea de PNL a obţinut acum 17.

În numărul de primari de 1237 se regăsesc însă şi cei peste 100 de primari PSD racolaţi de PNL, pentru că garantau succesul la locale, cu Mihai Chirica în frunte.

Cu excepţia fătucii de la Realitatea Tv şi a celei de la Agerpres (încă o dată, nu înţeleg de ce trebuie să plătim din taxele şi impozitele noastre o instituţie de presă a Statului, de fapt, a Puterii) de data asta jurnaliştii au fost incisivi prin întrebările lor incomode. Unii precum Sebastian Zachmann s-au reabilitat faţă de conferinţa trecută, alţii, precum Ramona Avramescu, de la TVR, au continuat sub semnul profesionalismului.

Cristian Ştefănescu, Digi FM şi D.W. l-a întrebat:

'În prima declaraţie pe care aţi făcut-o după alegerile locale, aţi numit USR-PLUS şi PNL motoarele schimbării. V-aţi gândit şi la acei primari ex-pesedişti care au trecut la PNL şi dacă da, ce schimbare aşteptaţi de la aceştia? Vă rog.'

Klaus Iohannis a răspuns:

'Eu aştept schimbări de la partidele care au dovedit că au proiecte bune pentru România, au proiecte bune pentru comunităţile lor şi sunt convins că numărul de primari care vor veni cu proiecte bune pentru administraţie, pentru comunităţile lor este semnificativ mai mare decât numărul primarilor care doar aşteaptă să treacă timpul. Nu putem să individualizăm aşteptările de dezvoltare ale unei ţări. Este nevoie de oameni dornici să aducă o schimbare în plus, o schimbare pozitivă, sustenabilă, dar în politică este nevoie şi de partide care, în ansamblu, sunt dispuse să facă aceste schimbări, să îşi asume riscul schimbărilor, fiindcă schimbările întotdeauna vin cu un risc politic. Nu toată lumea îşi doreşte schimbarea în bine, să ştiţi. Şi pentru că Partidul Naţional Liberal, dar şi USR PLUS, care sunt la început de drum, au dovedit că doresc o schimbare a felului în care se face politică în România, că doresc să vină cu reforme bune pentru România şi pentru români, din aceste motive am spus şi luni ce am spus.'

Ce spune în esenţă Klaus Iohannis despre racolările de primari PSD de către Partidul Motor?

Că PNL e un partid care-şi asumă riscul schimbărilor, un partid care e de partea Istoriei. Ce mai încolo şi încoace Partidul Schimbării în Bine a României. Nici Lenin nu vorbea aşa despre Partidul Bolşevic al Uniunii Sovietice. Prin urmare, primarii PSD care au trecut la PNL, în frunte cu Mihai Chirica, nu sunt traseişti pur şi simplu: sunt traseişti de bine. S-au lăsat racolaţi de PNL, deoarece au văzut în acest partid Motorul Schimbării. Cei care au rămas în PSD sunt nişte orbi, deoarece ei n-au văzut că PSD e „Promotorul politicii toxice”. Cu alte cuvinte n-au ştiut să deosebească între Motor şi Promotor.

În primii ani de după venirea ruşilor, în perioada zisă şi de Cucerire a Puterii, circula prin cafenele o epigramă a lui Păstorel-Teodoreanu:

'Căpitane/

Nu fi trist/

Garda merge înainte/

Prin Partidul Comunist'.

Epigrama trimitea la o realitate:

Sub conducerea Anei Pauker şi a lui Vasile Luca, PCR, lipsit de membri suficienţi pentru a fi o forţă politică, a trecut la racolarea legionarilor.

Justificarea celor doi?

PCR era Partidul Schimbării, partidul viitorului, partidul revoluţionar. Legionarii care se înscriau în PCR n-o făceau din oportunism, ci pentru că voiau Schimbarea în bine a României şi vedeau în PCR Partidul Schimbării în bine.

Imitând-o fără să ştie pe Ana Pauker, Klaus Iohannis a înfiinţat formula:

„Traseiştii de bine”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro.