Ion Cristoiu spune cum a primit lovitura de maestru, cand a fost DEMIS: 'Marlania ma deranjeaza! Bai,Cristoiule, avem probleme! Eram gata sa scriu si pe gratis'

Lovitură pe la spate pentru Ion Cristoiu, din partea patronatului revistei Hystoria, pe care a fondat-o şi în fruntea căreia a rămas până marţi, când a fost anunţat telefonic de adjunctul lui că publicaţia renunţă la serviciile sale. Nicio altă explicaţie. Desfăşurarea evenimentelor l-au bulversat pe seniorul presei româneşti, care încă nu s-a dezmeticit din lovitură. Cristoiu spune că nu este supărat pentru concediere, ci pentru maniera în care aaceasta a fost făcută. Iar argumentele financiare invocate de conducere nu stau în picioare, spune maestrul, care mărturiseşte că ar fi scris în continuare şi gratis.

Citește și: Nimeni nu știa aceste detalii! Cum a câștigat Adelina Pestrițu primii bani și pe ce i-a cheltuit

''Am fost concediat cam în genul comisiei domnului Filip, adică nici eu nu am ştiut. Luni m-a sunat adjunctul meu, Ion Ioniţă, şi mi-a zis că din motive economice trebuie să renunţe la mine. Dar dacă erau motive economice, normal era să se discute cu mine, că doar eram directorul revistei. Normal era să mă cheme...de unde ştiau ei că nu voiam să o conduc în continuare pe gratis? Putea cineva să mă sune şi să stea de vorbă cu mine...doar am plecat de la atâtea publicaţii...pe mine mârlănia mă deranjează. Redacţia a rămas, numai pe mine m-au dat afară. Normal îl chemi pe director şi stai de vorbă cu el - Băi Cristoiule, avem probleme, fă-mi un plan de redresare - dar ei nu, au spus că singura soluţie de rezolvare este să renunţe la contractul cu mine. Dar eu eram gata să scriu şi pe gratis. Nu ştiu care sunt adevăratele motive. E drept că am avut nişte clinciuri cu ei că nu i-am lăsat să dea de Dragnea. Le-am spus că e revistă de istorie, ce să caute acolo Dragnea. I-am înţeles, a venit un ordin şi l-au pus pe Ion Ioniţă să se sacrifice, asta e'', a spus Cristoiu la TVR 1, în emisiunea România 9.