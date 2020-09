Ion Cristoiu susține ca Guvernul Orban a ajutat primarii in funcție sa caștige puncte in campanie: 'A fost o operatiune strict electorala si nu democratica'

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, pentru a scăpa de presiunea organizării începutului de an şcolar în condiţii de pandemie, Guvernul a pasat această sarcină pe umerii primarilor, care au speculat-o în interes electoral, relatează Mediafax.

„Dan Tudorache a achiziţionat pentru toţi elevii şi cadrele didactice din sectorul 1 45 000 de tablete. De precizat, pentru toate cadrele didactice şi toţi elevii din sector, nu numai pentru elevii din familiile defavorizate, cum s-a angajat guvernul Orban.

Daniel Tudorache e un politician cu lipici la presă. Şi nu orice lipici, doar pentru hîrtie, ci lipici universal, să lipeşti cu el şi o foaie de tablă. Graţie acestui amănunt, el a transformat începutul distribuirii tabletelor într-o festivitate transmisă în direct de multe televiziuni. Manevra electorală e indiscutabilă. Dan Tudorache candidează la localele din 27 septembrie 2020 pentru un nou mandat la sectorul 1. Pe cutia cu tableta scrie, aşa cum s-a văzut din spoturile publicitare date la televiziuni, În centrul faptelor bune, Primăria sectorul 1, Primăria are grijă de educaţia ta.

Nu scrie Votaţi Dan Tudorache! dar prea departe nu e de aşa ceva.

Cu acelaşi prilej, Dan Tudorache a prezentat măsurile luate de primăria sectorului 1 pentru debutul în bune condiţiuni a anului şcolar la vreme de pandemie. Operaţiunea 45 000 de tablete scapă astfel de orice posibilă acuzaţie de mită electorală. Primăria sectorului acordă o atenţie deosebită pregătirilor pentru noul an şcolar. Achiziţionarea tabletelor ţine de aceste pregătiri.

Dan Tudorache nu reprezintă un caz singular.

Peste tot în ţară primarii în exerciţiu au achiziţionat tablete, materiale de protecţie sanitară, într-un cuvînt şi-au făcut din pregătirile pentru noul an şcolar misiunea principală ca primar în aceste zile. Da, dar cum cei mai mulţi dintre primarii în exerciţiu candidează la localele de la finele lui septembrie 2020, preocupările pentru debutul noului an şcolar, inclusiv achiziţionarea de tablete, se pot înscrie printre momentele de campanie. Şi cum achiziţionarea s-a făcut cu banii primăriei, lesne s-a putut vorbi de mită electorală. Explicabil de ce în multe locuri unde primarii în exerciţiu au distribuit tablete, materiale de protecţie sanitară, au plătit testări, contracandidaţii au sărit în sus acuzînd mită electorală. În unele locuri s-a ajuns şi la deja cunoscuta plîngere penală făcută primarului. Clotilde Armand a depus două plîngeri împotriva lui Dan Tudorache pe motiv că achiziţionarea a avut loc prin încredinţare directă. Luni seara, contracandidata a postat pe Facebook-ul ei un clip care-şi propune să demonstreze alegătorilor din sectorul 1 că tableta a fost plătită mai mult decît se cuvenea. Nu ştiu cine va cîştiga bătălia de la sectorul 1 Bucureşti, pe care eu o consider drept bătălia simbol a alegerilor locale de anul acesta. Ştiu însă că din punct de vedere electoral acţiunile contracandidatei sînt nule. În Ţările Nordice ar fi avut efect. În România, care e mai la Est, deloc. Românul, poate, desigur, să-ţi ia pomana electorală şi să nu te voteze. În nici un caz ca revoltă, pentru că ai cheltuit banii comunităţii, ci pentru că aşa face el, de-al dracului. De asemenea, spre deosebire de nordici, românii n-au conştiinţa că banii publici trebuie cheltuiţi cu prudenţă. Nici ei acasă nu se omoară cu prudenţa cînd e vorba de cheltuirea banilor. Dacă ar fi avut, nesăbuinţa cu care Guvernul Orban a risipit banii în numele luptei împotriva Pandemiei ar fi trebuit să ducă la revolte populare.

Acestea sînt explicaţii generale la inutilitatea acţiunilor angajate de contracandidaţi împotriva primarilor în exerciţiu în chestiunea mitei electorale cu prilejul Pandemiei.

Există însă şi o explicaţie particulară, ţinînd de pregătirea noului an şcolar în 2020.

Pentru a scăpa de presiunea extraordinară a părinţilor, a elevilor, a cadrelor didactice în materie de asigurare a condiţiilor de deschidere a şcolii în condiţiile Pandemiei, Guvernul a trecut responsabilitatea pregătirilor pe umerii primarilor în exerciţiu. A fost o operaţiune strict electorală şi nu democratică. Pînă acum Guvernul a administrat Pandemia în chip excesiv centralizat, poate şi pentru a da posibilitatea clientelei politice şi clientelei de familie să se îmbogăţească spectaculos prin contracte dubioase cu statul. Sub ameninţarea de a pierde în sondaje din cauza proastei pregătiri, Guvernul a dat primăriilor, de fapt primarilor în exerciţiu mînă liberă să achiziţioneze tablete, materiale sanitare. Esenţa electorală a deciziei a fost explicată de Klaus Iohannis la ultima conferinţă de presă, cea din 9 septembrie 2020:

'Am constatat o implicare exemplară, nu numai la autorităţile centrale, ci şi la autorităţile locale. Poate faptul că începe şcoala în campanie nici nu este aşa rău. Fiecare primar, evident, are ambiţia să arate că poate să rezolve şi problemele şcolii, ceea ce este foarte bine.'

Ce şi-a zis Guvernul?

Le trecem primarilor în exerciţiu rezolvarea problemelor şcolii şi astfel scăpăm de multe probleme, deoarece şcoala începe în campanie.

E limpede că primarii în exerciţiu au ţinut cont că şcoala se deschide în campanie.

Ei s-au dat peste cap să asigure şcolilor tablete, materiale de protecţie sanitare, prezentate toate, aşa cum a făcut Dan Tudorache, drept cadouri din partea lor.

Şi astfel primarii în exerciţiu au dobîndit un avans serios faţă de ceilalţi candidaţi, care n-au avut cum să cumpere tablete şi materiale de protecţie sanitară.

Şi asta la îndemnul Guvernului!”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro.