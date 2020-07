Ion Cristoiu TOARNA SARE PE RANA: De ce nu se anuleaza alegerile din toamna daca cresc infectarile

Jurnalistul Ion Cristoiu își pune aceeași întrebarea pe care și-o pun mii de români. De ce guvernul merge mai departe cu organizarea de alegeri dacă numărul cazurilor de coronavirus crește, așa cum suntem anunțați zi de zi. Publicistul Ion Cristoiu susţine amânarea alegerilor locale programate la 27 septembrie, dacă nu se renunţă la atmosfera apocaliptică, care, altfel, ar avantaja numai oamenii regimului Iohannis deoarece trei sferturi din membrii Guvernului vor să candideze la scrutinul din toamnă, conform Mediafax.

Ion Cristoiu spune că toată atmosfera apocaliptică promovată de oamenii regimului Iohannis intră în conflict logic cu ideea de alegeri.

„Alegerle locale mai ales presupun frecarea omului unul de altul. Nu sunt de conceput alegeri locale minim libere fără o campanie în care candidaţii la primărie nu pot face campanie decât ducându-se pe teren. Localele nu există fără deplasarea candidatului pe teren. Online nu ai cum. Scrie online cui? Marea majoritate nu are internet. Pe fondul atmosferei apocaliptice, vine un Guvern şi spune că trebuie să facem alegeri. Păi de ce să le facem? Ori România este pândită de o revenire în forţă a pandemiei şi atunci a vorbi despre alegeri este o crimă. Până la urmă nu dau drumul la restaurante, care înseamnă o lovitură economică cumplită pentru zeci de mii de oameni, proprietari, ospătari, nu dau drumul la teatre, la manifestări în aer liber cu mai mulţi oameni, nu dau drumul la slujbe, dar cu toate acestea vorbesc despre alegeri. De ce vorbesc despre alegeri? Pentru că e un moment al democraţiei. Ei, na!”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu susţine amânarea alegerilor locale şi dezvăluie că trei sferturi din membrii guvernului Orban vor să candideze la alegerile locale din toamnă.

„Pe de o parte avem ameninţarea cu moartea, le spui oamenilor avem de ales între a muri sau a deschide restaurantele, iar pe de alta spune nu deschidem restaurantele că e pericol mare, ba chiar vom introduce carantina, vom închide oameni în spitale sau îi vom ţine acasă, dar facem alegeri. Ori renunţă la această campanie, care e uşor exagerată şi au loc alegeri locale şi o campanie cât de cât normală sau amână alegerile. Avem o altă mare problemă, de aia zic eu că ar trebui amânate. Dacă ei păstrează această atmosferă şi păstrează teza asta şi PSD marşează la diversiunea asta, vom avea următoarea situaţie: avantajaţi de această măsură sunt numai şi numai oamenii regimului. Vă dau o ştire. Majoritatea membrilor Guvernului şi secretarilor de stat se vor duce şi vor candida la alegerile locale în frunte cu Violeta Alexandru”, a susţinut jurnalistul.

Ion Cristoiu punctează că, într-un scrutin şi o campanie electorală desfăşurate într-o atmosferă apocaliptică, sunt avantajaţi mai ales cei aflaţi acum în funcţii, la nivel local şi central, şi dă exemplul ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, care îşi face campanie gratis, sub pretextul pandemiei.

„În timp ce un contracandidat stă acasă că nu are voie să se întâlnească cu oamenii pentru că sporesc numărul de infectări, sub pretextul luptei împotriva coronavirusului, primarii în exerciţiu, indiferent că sunt pesedişti, penelişti, nu userişti, primarii în exerciţiu fac ce vor, că se pot duce, trei sferturi din miniştri şi secretarii de stat care vor candida, vor pleca. Până atunci, aţi observat. Nelu Tătaru, există informaţii, că vrea să candideze la preşedinţia CJ Vaslui. Păi Nelu Tătaru nu mai are nevoie de campanie electorală pentru că el îşi face în fiecare zi. Adică, e primit la televizor pe gratis pe ideea că ne vorbeşte despre coronavirus, vizitează spitale din toată ţara cu televiziunea după el pe motiv că e coronavirus, dar, de fapt el îşi face campanie electorală. Adversarul lui de la Vaslui nu poate să facă nimic pentru că nu e ministru”, a declarat publicistul.

Ion Cristoiu atrage atenţia că, pe lângă fraudarea campaniei electorale, sunt foarte multe probleme legate şi de siguranţa celor implicaţi în procesul electoral propriu-zis.

„Deci, iată un prim element de fraudă, fraudarea campaniei. Ar trebui să se prindă PSD, dar PSD doarme, sau Pro România, USR-ul mai ales, pentru că e cel mai lovit de această măsură. USR-ul are oameni noi, nu au mai fost candidaţi pînă acum şi au nevoie de notorietate. Nu pot avea notorietate în perioada asta, nici pe televiziuni pentru că acestea sunt ocupate de membrii, de candidaţii Guvernului, nu se pot duce nici în teritoriu pentru că nu vine nimeni. Nu mai spun că avem o foarte mare problemă cu desfăşurarea propriu-zisă a votului. În primul rând vom avea nişte comisii care vor trebui să stea de dimineaţă până seara cu măşti şi să treacă prin faţa lor mii de oameni. În al doilea rând va fi pixul, sunt oameni care nu au pixuri, nu vin cu ele de acasă. Pixul dacă e al comisiei trebuie dezinfectat. După aia iei ştampila, dar trebuie dezinfectată înainte şi după vot. Le-ar trebui acolo o balercă de spirt. Apoi avem problema buletinului, după ce am pus mâna pe el, este suspect de coronavirus. L-am pus acolo în cutie, ăia seara când îl vor scoate, se vor îmbolnăvi toţi (..) Sunt mii de probleme la care ei nu s-au gândit, merg în continuare”, a explicat publicistul.

În acest context, Ion Cristoiu vede posibile două soluţii: fie guvernanţii scad numărul de infectări şi se pot organiza alegeri, fie se amână alegerile.

„Eu cred că avem două posibilităţi. Sau scade numărul de infectări, că depinde de ei şi scade atmosfera apocaliptică, este demis Raed Arafat şi trimis la plimbare pentru că el este cioclul numărul 1 al României şi atunci putem discuta de alegeri. Dacă nu, alegerile trebuiesc amânate indiferent cu ce preţ pentru că în cazul de faţă am avea democraţia vs moartea. Şi până la urmă, aşa cum ne spune tot Guvernul, oamenii preferă sănătatea. În numele sănătăţii se încalcă grav drepturile omului, dreptul de a fi liber, de a nu purta mască, de a nu fi închis în spital sau izolat acasă şi dăm un singur drept, ăla de a alege? Hai să fim serioşi! Între dreptul de a alege şi dreptul de a nu purta mască, eu prefer dreptul de a nu purta mască”, a susţinut publicistul.