Ion Cristoiu vine cu o teorie EXPLOZIVA: Motivul pentru care Liviu Dragnea va fi ELIBERAT

Promulgarea Legii privind dublarea alocațiilor pentru copii nu are legătură cu un război Iohannis-Orban pe organizarea anticipatelor, alegeri care ar putea fi date uitării prin declanșarea unei diversiuni ieftine, dar eficiente: eliberarea lui Liviu Dragnea din închisoare, afirmă Ion Cristoiu, potrivit MEDIAFAX.

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat marți, pentru MEDIAFAX, că asistăm la o cursă a înarmărilor între Palate, iar gestul președintelui de a promulga legea privind dublarea alocațiilor pentru copii reprezintă un șaf dat premierului Orban pe care nu a dorit să-l protejeze, așa cum a procedat Traian Băsecu cu Emil Bocîn cazul tăierii salariilor pentru bugetari.

“Momentul promulgării legii privind dublarea alocațiilor pentru copii e de o mare ciudățenie deoarece în public Klaus Iohannis și Ludovic Orban afișează o relație de mare colaborare. Dacă lucrurile stau așa, atunci Klaus Iohannis putea proteja Guvernul, nepromulgând legea. Avea toate argumentele să o facă. În primul rând, Klaus Iohannis nu avea nimic de pierdut din punct de vedere electoral dacă o trimitea la Parlament sau o contesta la CCR. Ar fi fost un fel de Traian Băsescu în 2010 când Guvernul Boc nu a avut curajul să anunțe tăierile de salrii și a ieșit Traian Băsescu. Iată că Iohannis a evitat acest moment. Nu a vrut să ajute cu nimic Guvernul deoarece cel care pierde acum este Ludovic Orban care spune el e obligat să proroge termenul de dublare a alocațiilor pentru copii. El poate fi în orice moment ținta unei campanii a PSD sau a electoratului pesedist că, uite, deși președintele a fost generos și a fost de acord să crească alocațiile pentru copii, ticălosul, să zicem așa, pun în ghilimele, de Ludovic Orban nu vrea. Oricum ar fi pică prost și atunci trebuie să ne întrebăm de ce”, a afirmat analistul politic.

În opinia sa, președintele Iohannis se pregătește de război cu premierul Orban, iar între cei doi nu (mai) există o relație de colaborare.

“E clar că nu e o relație de colaborare, că atlfel cei doi se înțelegeau ca acela care să-și asume paguba electorală să fie Klaus Iohannis, nepromulgând-o și în felul acesta Guvernul era într-un fel protejat. Nu numai că ne e protejat, dar după părerea mea există o înarmare reciprocă, o cursă a înarmărilor, ca în timpul războului Rece, între cele doyuă superputeri. E limpede că Iohannis nu a vrut să piardă nimic din capitalul electoral și dacă nu vrea să piardă înseamnă că se pregătește de un război cu Ludovic Orban, cu Guvernul, și are nevoie de acel capital popular și în același timp i-a și dat un șah lui Ludovic Orban pentru că îl obligă să ia o măsură antipopulară. Deci oricum am analiza această întâmplare de azi, ea arată că nu există o relație de colaborare între Guvern și Președinție. Nu știu dacă de la început nu a existat sau nu mai există. Oricum. sigur este că nu există la ora actuală pentru că, repet, Klaus Iohannis putea să retrimită legea la Parlament și în felul acesta ar fi protejat Guvernul de o pagubă electorală”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că războiul președinte-premier nu are legătură cu declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, scrutin pe care nici Klaus Iohannis nu l-ar dori organizat.

“După experiența mea de 30 de ani, nu există relație cordială între președinte și premier, mai ales, culmea, când sunt de aceeași culoare politică. Acum, Ludovic Orban capătă putere. Mișcările lui, toate actele, acțiunile lui Ludovic Orban sunt în direcția cursei înarmărilor și din partea lui. Adică, aducere de traseiști în partid și în guvern, care, sigur, sunt în favoare lui, plantarea în guvern a unor oameni loiali, dictați de baronii locali. Deci este clar. Și Klaus Iohannis, și Ludovic Orban se înarmează, dar nu are nicio legătură cu disputa privind declanșarea alegerilor anticipate. Pentru că eu nu sunt sigur că și Klaus Iohannis chiar vrea anticipate sau e vorba despre o comedie electorală pentru a nu pierde electoratul USR. Deci fără nicio legătură cu anticipatele, tensiunile între cele două palate sunt fatale. Ele pornesc de la faptul că președintele nu are putere administrativă, nu poate să numească pe nimeni, nu poate să-și pună nicio nepoată, nicio cumnată. Pentru asta trebuie să sune la Guvern și în acel moment premierul începe să fie sâcâit de aceste de aceste telefoane. Foarte important pentru analiza tensiunilor dintre palate, este că fiecare își face camarilă. Chiar dacă ei s-ar înțelege, nu se înțeleg între ei consilierii, secretarele, portarii, șoferii. Și atunci acest război până la urmă este impus celor doi, chiar dacă ei se înțeleg. Deci eu nu cred că are legătură cu anticipatele”, a subliniat analistul politic.

Ion Cristoiu nu exclude ca toate problemele să fie rezolvate printr-o diversiune care să abată atenția de la anticipate, greșelile guvernării sau alegerea primarilor în două tururi: eliberarea din închisoare a fostului lider PSD, Liviu Dragnea.

“Curentul anti-PSD s-a domolit. Cu o singură observație. Dacă nu cumva Băieții, generalii, se gândesc la o șmecherie și anume eliberarea lui Dragnea. Eu profețesc că cea mai bună diversiune pentru a abate atenția de la greșelile guvernării, de la faptul că nu se fac alegeri anticipate, de la faptul că se amână ordonanța pentru alegerea primarilor în două tururi ar fi să iasă Liviu Dragnea din închisoare. Liviu Dragnea poate fi eliberat ca o diversiune, sigur, ieftină, dar eficientă, și pentru că strategia electorală a lui Klaus Iohannis de a folosi în continuare după alegeri, pericolul PSD, a eșuat. Probabil și pentru că Marcel Ciolacu e destul de viclean, de abil, ca să nu cadă în capcana întruchipării pericolului pesedist. Ar rezolva asta și atunci vă imaginați, pe baza unei manipulări a diviziei presă, imediat se conturează pericolul Dragnea, să iasă tefeliștii în stradă. Al doilea lucru care s-ar ar fi prăbușirea PSD deoarece Dragnea nu s-ar stăpâni să nu se implice în jocurile respective. Vine congresul PSD, congresul ar fi parazitat. Electoratul în loc să fie atent la transformările propuse de Congres, va fi atent la bătăliile lui Dragnea și actuala conducere. Deci, după părerea mea, având în vedere diversiunile ieftine, diversiunile care păreau imposibile până acum, diversiunea cu eliberarea lui Dragnea este posibilă, este și cea mai ușor de făcut, cea mai eficientă și cea mai puțin costisitoare. Și în același timp ți-ai rezolvat toate problemele”, a argumentat jurnalistul.

Deși adept al anticipatelor, Ion Cristoiu consideră că e prea târziu pentru declanșarea unui astfel de demers care ar putea avea ca efect fărâmițarea Parlamentului în așa măsură încât chiar să fie nevoie de anticipate pe bune.

“Am fost un adept al anticipatelor, dar acum cred: 1. E prea târziu. 2. Este limpede că procedura anticipatelor este gândită de Constituția din 1991 ca rezolvând o criză reală. Primul Guvern, al doilea, al treilea trebuie să cadă pe bune. Anticipatele au fost gândite pe fondul unei crize politice, în sensul că nu se poate face un guvern. Poți să faci o comedie a crizei, dacă te înțelegi și cu PSD. Dacă toate partidele ar fi de acord și ar semna o convenție, atunci niciunul dintre partidele parlamentare nu ar profita de criza politică reală pe care o provoacă anticipatele. Va fi un teatru pentru că noi știm că Guvernul nu a căzut pe bune. Dacă și PSD-ul ar fi de acord, nimeni nu ar câștiga din criza politică care se declanșează. Această criză nu știi cum va evolua, fiind o premieră postdecembristă. Nu știi dacă nu cumva poate duce la pierderea dramatică a PNL. Și nu poți să știi dacă nu cumva din atinctipate, în urma acestei crize politice, iese o asemenea fărâmițare a Parlamentului încât va fi nevoie pe bune de anticipate. Deci, din punctul acesta de vedere, e o aventură, pe care, cred, nici Klaus Iohannis nu are curaj să și-o asume, și cu atât mai mult Ludovic Orban. Cred tot ce am vorbit noi până acum poate fi pus în paranteze dacă va fi eliberat Liviu Dragnea. Cred că asta este iminenta diversiune care va fi pusă la cale”, a mai spus analistul politic.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea ce prevede dublarea alocației de stat pentru copii, sump care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. Vicepremierul Raluca Turcan a declarant marți pentru MEDIAFAX că că legea promulgată de președintele Iohannis va fi completată de o ordonanță de urgență a Executivului pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a măsurii de dublare a alocațiilor pentru copii până la prima rectificare bugetară.

Pe de altă parte, magistrații instanței supreme au amânat marți, pentru 21 ianuarie, decizia cu privire la recursul în casație formulat de fostul lider PSD Liviu Dragnea în dosarul în care a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare.