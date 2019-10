Dichiseanu un romantic incurabil. Duminica, Ion Dichiseanu si-a sarbatorit alaturi de familie ziua de nastere. Actorul a implinit varsta frumoasa de 86. Indragitul actor dezvaluie reteta succesului la femei.

Ion Dichiseanu, un romantic incurabil. Actorul dezvaluie reteta succesului la femei si la 86 de ani

Ion Dichiseanu, a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din lumea showbizului. Desi a implinit duminica varsta de 86 de ani, ramane acelasi barbat romantic pe care publicul l-a indragit mereu. Un barbat plin de viata si intotdeauna indragostit de femei. Insa, acesta afirma la un moment dat, ca din multele femei pe care le-a avut, o singura femeie i-a cucerit inima, a carui nume nu a dorit sa-l dezvaluie.

Potrivit Libertatea.ro, actorul si-a serbat ziua de nastere alaturi de fiica si nepoata sa, unde a tinut sa aiba o prezenta la fel de dichisita.

“Eu ma simt bine cu visarea, cu romantismul meu si, in ciuda a ce asteptari au altii de la mine, continui sa ma comport cum cred eu de cuviinta. Structural sunt nascut sa fiu asa, vesnic prietenos, sa caut armonia, sa produc bucurii prin gesturi, cadouri, o vorba buna ori un zambet. Satisfactia pe care o primesc inapoi e mare!”, sustine actorul.

Ion Dichiseanu iubeste femeia

Eleganta pe care o afiseaza mereu, o mosteneste de la tatal sau. Chiar si asa, la varsta de 86 de ani, actorul se gandeste in continuare la femei. Ion Dichiseanu a precizat ca el iubeste femeia, o rasfata, o imbraca. Indragitul actor sustine ca ii place sa ofere flori unei femei, deoarece acest lucru face fericita o adevarata doamna.

“Iubesc femeia si imi place sa-i onorez menirea. De aici poate si bucuria pe care intotdeauna am avut-o, aceea de a darui flori intreaga mea viata. Am slefuit ce am citit, observat, vazut prin lumea asta si am ajuns la concluzia ca Dumnezeu a facut femeia sa fie iubita, rasfatata, sa o imbraci in culori frumoase. Indiferent de cultura, de educatie, femeile se emotioneaza cand primesc flori. Chiar si la posta, la banca ori la ANAF, ma duc la doamnele si domnisoarele de acolo cu bomboane, cu flori! Si nu fac asta ca sa-mi faca un favor. Cate buchete am oferit? N-ai vazut dumneata cate am dat in intreaga mea viata! Pe vremuri, stiindu-mi obiceiul, floraresele fugeau dupa mine sa-mi suplimenteze rezerva de flori gratis”,declara Dichiseanu. Acesta afirma la un moment dat, ca din multele femei pe care le-a avut, o singura femeie i-a cucerit inima, dar a carui nume nu a dorit sa-l dezvaluie.

Ion Dichiseanu a fost casatorit si are un copil cu Simona Florescu, cantareata de muzica usoara, de care a divortat in urma cu opt ani.

