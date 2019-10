Ion Iliescu a ajuns din nou la spital

Ion Iliescu, din nou la spital! Fostul presedinte al Romaniei a ajuns in urma cu scurt timp la Spitalul Elias din Capitala.

Potrivit RomaniaTV, momentan nu se stie daca Ion Iliescu a mers la spital pentru un control de rutina sau din cauza unei urgente.

Este bine cunoscut faptul ca Ion Iliescu are un medic la Elias care il trateaza de ceva vreme, asa ca este posibil sa fie vorba si despre un simplu control. Insa, la polul opus, este posibil sa fie ceva mai serios, avand in vedere ca fostul presedinte a trecut prin momente de cumpana chiar acum cateva luni.

Ion Iliescu are probleme cu inima

La sfarsitul lunii iunie, Ion Iliescu a fost internat in spital din cauza unor probleme la inima. Cu doar cateva alte luni inainte, in aprilie, fostul sef de stat a fost chiar operat, pentru a-i fi extras lichidul pericardic. Dupa incidentul din iunie, medicii i-au interzis lui Ion Iliescu sa mai iasa din casa o perioada. Fostul sef de stat a fost nevoit sa dea „skip” evenimentelor pe care le avea programate in acel weekend, pentru a se odihni si recupera.

„Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac control medical, dar ma odihnesc. Am nevoie de odihna, dar sunt bine”, spunea atunci Ion Iliescu.

Fostul presedinte are probleme cu inima de ani buni de zile, iar problemele de sanatate par sa se tina scai de el in ultima perioada. A mai fost operat in trecut: de doua ori, pe inima. I-au fost montate stenturi, iar una dintre interventii a avut loc la Paris.

