Ion Iliescu a ajuns la spital

Zilele trecute a aparut in presa o stire conform careia fostul patron al Realitatea TV, Elan Schwartzenberg, il va da in judecata pe actualul proprietar, Cozmin Gusa, cerandu-i daune de 100.000 de euro pentru ca se simte calomniat prin cateva acuzatii. mai intai si-ntai, pentru ca a fost facut fugar, desi este dat in urmarire internationala, apoi pentru ca e acuzat c-a bagat postul Realitatea TV in insolventa, cu toate ca insolventa a intervenit pe perioada cat Schwartzenberg a fost proprietar si, foarte important, pentru ca Gusa a povestit intr-o interventie pe postul TV ca a existat o tripleta de interese ilicite formata din Dragnea, Mazare si Schwartzenberg.