Ion Iliescu a cerut o urna mobila acasa pentru a vota la alegerile prezidențiale

Fostul președinte Ion Iliescu invocă o stare de sănătate șubredă și anunță că nu se va prezenta, duminică, în primul tur al alegerilor prezidențiale, la secția de votare unde este arondat, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, Iliescu a făcut cerere la Liceul Jean Monnet din Sectorul 1 să-i fie trimisă acasă