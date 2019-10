Ion Iliescu trebuie sa beneficieze de o evaluare dreapta, a deteriorat democratia, dar nu a distrus-o de tot. Ce a urmat? Interviu

In 1990, Romania a fost intr-un pericol imens de destabilizare, dar Ion Iliescu nu a ales, in cele din urma, aceasta cale a lui Milosevici, iar istoria il va reevalua pe fostul presedinte, in a carui biografie nu intra doar mineriadele, ci si al doilea mandat. A spune acest lucru in Romania, la 30 de ani de la Revolutie, va enerva, cu siguranta.