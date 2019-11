Ion Țiriac a dezvaluit de ce nu colaboreaza in mod direct cu Simona Halep

”Simona Halep e ceva ce România nu a mai avut. România a mai avut Grand Slam-uri, iar domnul Ilie Năstase există. Simona a făcut o mare performanţă câştigând la Roland Garros, dar cu Wimblendon şi-a pus cireaşa pe tort. Şi să sperăm că mai are vreo 10-15 cireşe prin buzunar. Eu nu sunt nici managerul ei, pentru că nu aş fi avut timp pentru treaba asta, şi nici antrenorul ei... Iar eu eram puţin mai strict în relaţia mea cu jucătorii decât cred că Simona ar fi putut suporta. Eu nu o cert absolut deloc pe Simona. Iar ea când vrea să asculte de cineva se uită în oglindă şi ascultă de ceea ce spune mintea ei. Şi probabil că are dreptate, e viaţa ei, e cariera ei şi ea trebuie să se descurce cu treaba asta”, a spus Ion Țiriac.

”Nu sunt dezamăgită, mai ales dacă e să compar acest an cu 2018. Dar trebuie să recunosc că am avut multe suișuri și coborâșuri. Poate pentru că am fost în top timp de șase ani și nu m-am odihnit niciodată mai mult de trei săptămâni”, a spus Halep, conform site-ului tennisworlditalia.com.