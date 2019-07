Ion Țiriac a gasit MOTIVUL pentru care Simona Halep joaca atat de bine la Wimbledon: 'Dureaza 3-6 luni de zile'

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se înfruntă în finala Wimbledon 2019. Ion Țiriac, președintele FRT, a analizat în amănunt schimbările survenite în jocul Simonei, informează gsp.ro.

"La finala de la Roland Garros (n.r. câștigată de Barty contra lui Vondrousova), am plătit loja aia, dar am stat doar 4 game-uri. Am plecat! După meci am făcut o afirmație pe care mi-o asum despre Barty. Faptul că fata asta nu știe să citească, să scrie, dar știe să joace tenis. Se vede din avion că are o școală de tenis, școala australiană. Fizicul nu o avantajează. E chiar mai scundă decât Halep. Dar calitatea fizică e incredibilă! Fata asta sare 40 de centimetri când servește, își aruncă mingea în față. Simona face altceva.

Simona pune mingea în joc într-o manieră sau alta, și din când în când o plesnește cu 170 de kilometri pe oră. Niciodată 180-190, așa cum face Serena în mod obișnuit. Pentru a schimba acest serviciu durează 3-6 luni de zile și cam 1000 de servicii pe zi. În fiecare zi, fie că plouă sau e soare. L-a îmbunătățit pentru că aruncă mingea mai jos. A fost mult vânt la Wimbledon și în primele tururi nu a fost foarte bine. Am înțeles că a fost excepțională cu Svitolina, în schimb. În plus are un antrenor, care de bine de rău a dus-o în finală la Wimbledon.

E și Darren pe acolo, o mai sfătuiește și el. Simona a mai progresat mult și la mingile normale, la bază tenisului. Ea a fost mereu bună la loviturile excepționale, ieșite din comun, dar la bază, ca să dea mingea aia pe prosopul ăla de 20 de ori împrejur, n-a avut asta", a declarat Ion Țiriac.