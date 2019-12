Ion Țiriac: Cea mai mare problema este ca nu mai avem tehnicieni

Ion Țiriac a luat parte, duminică, la seminarul Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei". Acolo, președintele Federației Române de Tenis a prezentat soluții pentru îmbunătățirea sportului din România.

”Eu am fost peste tot şi am văzut că nu mai avem sportivi, dar nu mai avem tehnicieni, iar asta e cea mai mare problemă. M-am dus pe la Guvern ca pe vremea lui Maurer, de vreo 10 ori pe săptămână şi am ajuns la faimoasa concluzie că sunt bani pentru cele 1.000 de grădiniţe olimpice de care eu tot vorbesc. Dar din cauza birocraţiei ele nu există nici în ziua de azi”, a declarat Ion Țiriac.

Citește și: Preşedintele PSD anunţă asaltul asupra Guvernului Orban: Luni se aprobă primul atac

”Cu 80 de copii la fiecare din cele 1.000 de grădiniţe am avea 80.000... deci dacă vrem să începem ceva, trebuie să începem să semănăm. Noi ar trebui să ne depunem mandatul, eu mi l-am depus pe cel de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, pentru că se fac acum 6 luni... Dacă nu facem asta, nu ajungem niciunde, nu ne bagă nimeni în seamă. Sigur, priorităţi şi deficit stabilite de la Bruxelles, dar România trebuie să aibă priorităţile ei”, a mai spus, la Digi Sport, președintele Federației Române de Tenis.