Ion lliescu a ajuns de urgenta la spital, in aceasta dimineata

ion iliescu

Ion lliescu a ajuns, din nou, la spital in aceasta dimineata. Fostul presedinte al Romaniei a acuzat probleme la inima si a ajuns pe mainile medicilor.

Problemele de sanatate nu-i dau pace lui Ion Iliescu. Dupa ce la inceputul lunii aprilie, fostul sef de stat a fost supus unei interventii chirurgicale, acum, acesta a ajuns, din nou, la spitalul Elias din Capitala. Ion Iliescu are probleme cu inima de ani buni, iar in luna aprilie a fost operat pentru a-i fi extras lichidul pericardic.

De asemenea, noile probleme au loc la aproape o luna de cand Ion Iliescu a fost internat iar la Spitalul Elias. Pe data de 31 mai, fostul presedinte a mers la spital pentru un control, in urma operatiei pe care a suferit-o in aprilie.

In plus, fostul presedinte al Romaniei a fost operat de doua ori pe inima in trecut, pentru a-i fi montate stenturi, iar una dintre interventii a avut loc la Paris.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.