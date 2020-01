Ion Mocioalca face lobby pentru alianța Pro Romania - PSD: Judeca cu ficatul cei care nu ințeleg ca trebuie sa avem un proiect comun

Secretarul general al Pro România, Ion Mocioalcă, spune că cei din PSD și Pro România care nu înțeleg că cele doua partide aflate în opoziție trebuie să se unească într-un proiect politic comun suferă de „miopie politică” și „judecă cu ficatul”.

„In momentul de fata, cel mai corect ar fi o alianta a stangii. Am discutat cu multi colegi, am discutat cu Victor Ponta, este varianta ce mai buna in momentul de fata pentru ca noi, de fapt, reprezentam opozitia si o opozitie dezbinata nu da bine, dar nu numai ca nu da bine, nu este eficienta. Daca nu suntem intr-un proiect politic comun, atunci ce facem? Pe o anumita lege ne foloseste dl Orban pe noi, ca ne cade noua mai bine, pe alta lege foloseste PSD-ul (...) felul asta de a face politica ne da de gandit si indeamna si PSD si Pro Romania in a avea un proiect politic comun. E adevarat ca acest proiect poate intarzia pana la Congresul PSD din 29 februarie. Si noi avem pe 7 februarie o Conventie Nationala in care vor fi clarificari doctrinare si de statut in care putem creiona pe niste discutii prealabile poate chiar un proiect politic comun al stangii. Acest lucru nu se va intampla imediat, de maine, trebuie sa mai astepte putin pentru ca exista cateva necunoscute. Dar a nu intelege acest lucru din orgolii personale, ca stanga trebuie sa fie unita si sa aiba un proiect politic comun ca sa se lupte cu dreapta, cu PNL-ul si USR-ul, ar fi un act de miopie politica pe care unii colegi care inca mai judeca cu ficatul il au”, a zis Ion Mocioalca intr-un interviu in presa locala.

El a adăugat că vede posibila alianta PSD-Pro Romania cu Marcel Ciolacu la sefia PSD.

„O vad. Ciolacu poate fi elementul care ar lipsi in acest moment din ecuatie. Si nu numai el. Sunt fosti colegi din PSD alaturi de care au am luptat cu Liviu Dragnea. Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu. Gabriela Firea este iar o personalitate politica care ar avea numai de castigat dintr-o alianta de stanga. Poate nu e putin lucru sa adaugam 7-8% cat a avut Pro Romania in Bucuresti la zestrea dnei Firea la locale”, a adaugat Mocioalcă.