Ion Popa (ALDE) - Principala sarcina a viitorului Parlament european este cresterea gradului de informare si apropierea de cetateni, pentru intelegerea beneficiilor si a responsabilitatilor participarii la acest proiect“

Nu aş spune că trebuie schimbat radical modelul european, ci că este nevoie de o serie de ajustări şi îmbunătăţiri ale acestuia pentru a-l face mai funcţional şi mai inclusiv. Este evident că multe componente ale acestui model european au funcţionat şi funcţionează eficient, cea mai bună dovadă fiind faptul că în ultimii zeci de ani statele din spaţiul Uniunii Europene nu au mai cunoscut conflicte violente şi războaie. Cred că cel mai important aspect al modelului european care ar trebui îmbunătăţit este modul în care se comunică cu cetăţenii, pentru că lipsa aceasta a unei comunicări transparente şi eficiente a făcut ca mulţi cetăţeni să nu înţeleagă foarte bine cum funcţionează UE, să fie dezamăgiţi de modelul european şi să se îndepărteze de acesta.Românii trebuie să înţeleagă că a face parte din Uniunea Europeană înseamnă nu numai drepturi ci şi responsabilităţi, şi una dintre cele mai importante responsabilităţi este implicarea în chestiunile europene, care se realizează în mod direct prin participarea la votul pentru Parlamentul European. În contextul actual în care proiectul european este atacat din foarte multe părţi este important ca următorul Parlament, dar şi viitoarea Comisie, să aibă cât mai multă legitimitate, legitimitatea care nu poate fi dată decât prin votul cetăţenilor.Normele discutate şi aprobate în Parlamentul European sunt parte a dreptului comunitar, care la rândul său are efecte fie direct, fie indirecte asupra dreptului intern al fiecărui stat. De aceea nu trebuie să ne fie indiferent cine ne reprezintă în acest Parlament pentru că cei aleşi de noi vor fi cei care vor lua decizii în următorii 5 ani.În opinia mea, principalul mit legat de Uniunea Europeană este chiar cel la care v-aţi referit în întrebarea anterioară: cel legat de faptul că UE nu contează şi nu are consecinţe directe asupra vieţii noastre. Este cert că birocratizarea excesivă şi lipsa de informare au făcut ca cetăţeanul să se simtă îndepărtat de instituţiile europene şi chiar de proiectul european în sine. De multe ori avem impresia că deciziile luate la Bruxelles sau Strasbourg nu au nici un efect direct asupra vieţii noastre şi că Uniunea Europeană este ceva exterior, izolat şi îndepărtat. Din cauza acestei îndepărtări au apărut o serie de mişcări euro-sceptice sau populiste care promovează mitul acesta al separării între UE şi cetăţeanul simplu.Cred că principala sarcină a viitorului Parlament este creşterea gradului de informare şi apropierea de cetăţeni, pentru ca aceştia să înţeleagă beneficiile, dar şi responsabilităţile pe care le aduce participarea la un astfel de proiect. Este datoria noastră, a tuturor celor implicaţi în zona politică, decizională etc., să explicăm cetăţenilor ce înseamnă UE şi care sunt beneficiile acesteia.Întotdeauna în politică este important să ai sprijinul a cât mai multor persoane cu aceleaşi idei şi valori, pentru că astfel poţi mult mai uşor să îţi promovezi şi să îţi susţii proiectele. România va avea în viitorul Parlament European 32 de reprezentanţi, care, chiar dacă ar acţiona de o manieră unitară în apărarea intereselor României, ceea ce ştim cu toţii că din păcate nu se întâmplă, ar avea o voce destul de redusă şi cu greu ar putea să se bată pentru România.În momentul în care faci parte dintr-un grup politic important, care împărtăşeşte aceleaşi valori, credinţe, opinii, atitudini etc., ai sprijinul acestuia în proiectele şi propunerile tale. Ca atare, te poţi lupta mult mai eficient şi mai bine pentru interesele ţării tale şi ale cetăţenilor.Migraţia este un fenomen extrem de complex, care nu trebuie privit de o manieră simplistă şi reducţionistă. Europa se confruntă de câţiva ani cu fluxuri migratorii ridicate şi soluţiile la această problemă nu sunt atât de simple. În primul rând trebuie rezolvată problema gestionării imediate a migranţilor: salvarea celor aflaţi în pericol, primirea şi găzduirea lor, integrarea lor etc. Însă, cel mai important cred că este să căutăm soluţii pentru rezolvarea conflictelor şi problemelor care stau la originea majorităţii fluxurilor migratorii.La fel ca şi migraţia tema atacurilor teroriste este una dificilă şi complexă, pentru că implică o abordare dintr-o perspectivă multi-disciplinară şi multi-instituţională. Este cert că tema atentatelor a fost una de mare interes, mai ales din cauza şocului provocat de acestea şi pierderile de vieţi omeneşti. Modelul actual al atentatelor teroriste este unul destul de „descentralizat” am putea spune, bazat în general pe „lupi singuratici” care s-au radicalizat sau pe grupuri mici, ceea ce face ca ele să fie mai greu de contracarat. Am însă încredere că structurile specializate pe anti-terorism, atât cele din România, cât şi cele din UE, îşi fac datoria de o manieră profesionistă şi sper ca treptat pericolul atentatelor teroriste să devină cât mai îndepărtat.În primul rând, putem spune că Brexit-ul încă nu a avut loc definitiv şi încă mai cred că este posibilă o renunţare la acesta. De aceea, numărul firmelor care părăsesc Marea Britanie pentru alte destinaţii nu este încă foarte mare. Dacă Brexit-ul va avea loc şi mult mai multe firme şi investiţii se vor reloca, este posibil ca o parte dintre ele să fie atrase de România.În al doilea rând, cei care au părăsit Marea Britanie de teama ieşirii acesteia din UE s-au îndreptat către zone şi state din apropiere şi cu un nivel de dezvoltare asemănător celui din Marea Britanie.Imaginea a fost pusă la dispoziție de ALDE