Ion Sterian, Transgaz: Gazoductul Ungheni-Chișinau – proiect de investiții strategic pentru Transgaz, prima multinaționala romaneasca din energie

Directorul General al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, împreună cu Petrică Lucian Rusu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului României, care reprezintă Autoritatea Publică Tutelară și acționarul majoritar al companiei, au efectuat în această săptămână o vizită de lucru în Republica Moldova, pentru a evalua stadiul lucrărilor de execuție la gazoductul Ungheni-Chișinău. […] The post Ion Sterian, Transgaz: Gazoductul Ungheni-Chișinău – proiect de investiții strategic pentru Transgaz, prima multinațională românească din energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.