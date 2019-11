Ion Tiriac explica de ce nu o poate antrena pe Simona Halep: 'Cand vrea sa asculte de cineva se uita in oglinda si asculta de ceea ce spune mintea ei'

Fostul sportiv Ion Ţiriac a declarat, joi, că Simona Halep a reuşit “o performanţă uluitoare” şi Wimbledonul a fost pentru ea “cireaşa de pe tort”. El a menţionat că nu o ceartă deloc pe sportivă, care atunci când vrea să asculte pe cineva se ascultă pe ea însăşi şi are dreptate.

“Simona Halep este un lucru pe care România nu l-a mai avut. Grand slam-uri am mai avut, iar domnul monstru Năstase există. Nu poţi să ignori un om care a avut şapte grand slam-uri, plus cinci mastersuri şi aşa mai departe… Noi uităm cine a fost Ilie Năstase. Noi uităm că România a mai avut şi trei finale de Cupa Davis. Iar Simona Halep că a câştigat Roland Garros-ul anul trecut a fost o mare performanţă, însă Simona Halep cu Wimbledonul cred că şi-a pus cireaşa pe tort. Să sperăm că mai are vreo zece cireşe pe undeva prin buzunar. Cu asta rămâne. Eu nu sunt nici managerul ei, nici antrenorul ei. Iar eu eram un pic mai strict în relaţiile mele cu jucătorii decât cred că Simona ar fi putut suporta”, a spus Ţiriac, scrie news.ro.

El a precizat că Halep nu a făcut tot ce se putea face din cauze obiective. “Eu nu o cert absolut deloc şi Simona Halep cred că atunci când vrea să asculte de cineva se uită în oglindă şi ascultă de ceea ce spune mintea ei. Şi probabil că are dreptate. E viaţa ei, e cariera ei şi ea trebuie să se descurce cu treaba asta, Cred că a făcut o performanţă uluitoare şi cred că din cauze obiective nu a făcut tot ce se putea face. Din punct de vedere fizic ea nu are atât cât are psihic voinţă”, a adăugat preşedintele FR Tenis.

Ţiriac a făcut aceste declaraţii la evenimentul de prezentare a două automobile Porsche 911 Speedster în cadrul Galeriei Ţiriac Collection. La eveniment au fost prezente şi Simona Halep, Elisabeta Lipă şi Gabriela Szabo.

