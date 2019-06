Ion Tupa, omul care a organizat primul turneu WTA in Romania: 'E timpul ca tenisul sa se reuneasca'

Tenisul românesc trece de câţiva ani prin momente dificile la nivel de regulamente, încredere şi infrastructură, asta neavând legătură cu faptul că încă mai avem rezultate la nivel internaţional, anunță MEDIAFAX.

Astfel, un grup de oameni cu mare experienţă în domeniu încearcă să aducă un suflu nou odată cu apropiatele alegeri. Un pion de bază în acest proiect de anvergură este Ion Ţupa, preşedintele unuia dintre cele mai apreciate şi stilate cluburi de tenis din ţară, Tenis Club Herăstrău.

„O echipă pentru tenisul românesc. Pentru ca iubim tenisul românesc!”, este motto-ul echipei noastre, spune Ion Ţupa, care va candida la funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis.

De peste 30 de ani în tenis, Ion Ţupa e cel care a organizat primul turneu WTA din România şi omul care a sprijinit prin infrastructură şi contribuţie financiară începutul şi cursul carierei unora dintre cele mai importante jucătoare din „Generaţia de Aur” a tenisului feminin românesc, printre care Sorana Cîrstea, Monica Niculescu, Andreea Mitu sau Alexandra Dulgheru.

De asemenea, Tenis Club Herăstrău este locul unde se desfăşoară majoritatea turneelor din circuitul ITF, dar şi locul unde oameni de afaceri importanţi au format, în jurul aceluiaşi Ion Ţupa, o adevărată comunitate care se bucură de sportul alb şi îl susţin.

„Ne-am propus să dezvoltăm această activitate de tenis de performanţă undeva prin anii ’93- ’94. La început am dezvoltat această secţie cu un grup de studenţi, după care am perfecţionat proiectul şi am beneficiat şi de acordul unor antrenori bun, bine pregătiţi, profesionişti. Am pus bazele în primul rând pe copii, având în vedere că am strâns în doar câteva luni de zile aproape 150 de copii. După care au început să apară şi primele rezultate, copiii noştri s-au perfecţionat, au ajuns să joace tenis de performanţă şi, bineînţeles că au apărut şi satisfacţiile. Am avut perioade foarte bune când sportivi legitimaţi la Tenis Club Herăstrău ne-au dat satisfacţii majore, campioni naţionali sau pe echipe, lucru care nouă ne-a dat mai multă încredere şi am început să dezvoltăm din ce în ce mai mult. Bineînţeles că, cu trecerea timpului ne-am gândit să începem să sprijinim mai mult pe cei care aveau performanţe. Aşa au beneficiat de condiţii bune de pregătire, de antrenori buni, de suport financiar pe care l-au avut foarte mulţi. Mulţi dintre ei au ajuns să fie jucători profesionişti, au început să fie în clasamentele ATP şi WTA”.

60 de turnee ITF Futures s-au organizat la T.C. Herăstrău din 1999 până acum, inclusiv primul turneu WTA din România.

„Deja am avut anul acesta în luna mai un turneu Futures, cel de băieţi, urmează cel de fete, din luna august. Clubul nostru a organizat din 1999 şi până acum în jur de 60 de turnee futures. Am avut o perioadă foarte îndelungată când făceam chiar 5 pe an. Ca atare, rezultatele excepţionale care le înregistrăm s-au văzut fără nici un fel de îndoială la nivelul fenomenului tenis din România. Îmi aduc aminte, la primul turneu de băieţi, finala a jucat-o Hănescu. La primul turneu de fete, finala a jucat-o Edina Gallovits. Deci am avut în permanenţă această satisfacţie, că jucătorii români au ajuns în faza finală şi au avut şi activitate pe linie de profesionişti. Spre exemplu, anul trecut, la turneul de fete din luna august, la Futures am ramas fara sponsori cu trei săptămâni de zile înainte. Am reuşit să strângem repede banii pentru Prize Money prin familia noastră de aici de la club. Cu toţii au sărit cu cât au putut, cu 5.000, cu 10.000 de lei, iar într-o săptămână jumătate am strâns banii, mai ales că a fost şi o aniversare, Cupa Centenarului. Sunt lucruri care nu se întâmplă decât dacă oferi, cum este acest cadru care oferă oamenilor lucruri înapoi.