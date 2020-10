Ionel Danca explica de ce candideaza in judetul lui Oprisan: "Sa invingem definitiv baronii PSD"

Liberalul Ionel Danca, seful Cancelariei premierului, anunta ca va candida la alegerile parlamentare in judetul Vrancea. Intr-o postare pe Facebook, Danca precizeaza ca a ales sa intre in cursa electorala in judetul din Moldova pentru ca vrea sa termine ce a fost inceput odata cu alegerile euoparlamentare, prezidentiale si locale: "sa invingem definitiv baronii PSD".