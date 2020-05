Ionel Danca și Șerban Nicolae s-au ciocnit la Antena 3: Nu luam lecții de economie de la PSD / Va dau doua exemple elementare de judecata greșita

Șeful Cancelariei Premierului, Ionel Dancă, a avut vineri la Antena 3 un schimb de replici pe teme economice cu senatorul PSD Șerban Nicolae.

„Nu luam lectii de economie de la PSD”, a spus Ionel Dancă, care i-a acuzat pe social-democrați că din cauza lor deficitul bugetar a crescut. „As vrea, daca se poate, sa nu fiu intrerupt de lozinci, de lozincari”, a reacționat Șerban Nicolae.

Dancă a indicata că PNL a luat toate măsurile economice la timp. Șerban Nicolae a acuzat un mod de gândire „arogant si rudimentar” din partea PNL-iștilor. Șeful Cancelariei premierului a precizat că liberalii s-au consultat „cu toate lumea care are compentențe”.

„Va dau doua exemple elementare de judecata gresita. Nu s-a vorbit niciodata de folosirea rezervelor BNR, or daca nu le folosesti in criza atunci la ce mai faci rezerve? Se vorbeste de impactul bugetar al cresterii pensiilor. Cresterea veniturilor e vazuta ca un lucru de PNL, ca aruncatul banilor pe fereaastra. Insa banii se intorc in economie, nu e o pierdere, oamenii cheltuie, consuma”, a declarat Șerban Nicolae.

