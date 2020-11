Ionel Danca vine cu primele explicații din ședința de la Guvern

Șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că ședința convocată de prim-ministru la revenirea în țară, întâlnire în desfășurare la ora transmiterii acestei știri și la care participă miniștrii Marcel Vela (Interne) și Nicoale Ciucă (Apărare), dar și Raed Arafat, nu este o ședință extraordinară și nu vor fi declarații de presă la finalul acesteia.

„Chiar acum am iesit din sedinta sa intru in direct. Nu este o sedinta extraordinara, sunt sedintele operative pe care le face premierul chiar de mai multe ori pe zi cand e cazul. La sosirea in tara a invitat reprezentantii de la MAI, Sanatate, Interne, DSP-uri. Sedinta e in desfasurare in acest moment. Nu a fost nicio solicitare facuta catre MApN in aceasta discutie. Sedintele sunt pentru a discuta oportunitatea unor masuri, a vedea cauze, efecte si a analiza solutii”, a declarat Ionel Dancă.

Întrebat dacă se va limita transportul pe timp de noapte, șeful cancelariei premierului a răspuns: `Daca va fi o concluzie va fi comunicata public'.

Un număr de 8.651 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 35.964 de teste la nivel naţional, informează, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică