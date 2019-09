Ionel Ganea, divorț cu scandal - M-a distrus din toate punctele de vedere

Nu mai e cale de împăcare, iar războiul pare departe de final! Femeia alături de care Ionel Ganea a trăit mai bine de 24 de ani, tună şi fulgeră! Dana Iaru ne-a explicat în exclusivitate ce se întâmplă cu divorţul, dar a mărturisit şi câteva lucruri mai puţin ştiute din trecut potrivit spynews.ro.

Dana Iaru şi Ionel Ganea trec printr-un proces complicat de divorţ şi de partaj. Potrivit celor declarate de Dana Iaru pentru Spynews.ro, Ionel Ganea şi-ar dori împăcarea sau, dacă e să îi acorde divorţul, o va face în condiţiile impuse de el. Şi nu orice fel de condiţii, ci vorbim despre lupta pe avere.

De altfel, nu este prima dată când este intentat divorţul. În anul 2017, cea care încă îi este soţie lui Ionel Ganea din punct de vedere legal, a cerut ordin de protecţie. "Sunt mai multe motive. Dar, cum am mai spus, nu am cerut ordin de protectie pentru ca m-a chemat la o cafea. Când va fi o sentinţă definitivă şi irevocabilă atunci probabil o să am curaj să vorbesc", a declarat Dana Iaru pentru Spynews.ro.

Despre acest subiect, Dana Iaru a precizat că va vorbi mai multe atunci când sentinţa va fi definitivă şi irevocabilă.

Când a ajuns din nou în faţa magistraţilor pentru un nou termen, Dana Iaru a depus probe care îl desfiinţează pe Ionel Ganea. În acest context, soţia lui Ganea speră ca decizia instanţei să fie una dreaptă.