Ionuț Balaur, FC Voluntari: Adrian Mutu va ajunge un antrenor foarte mare

Ionuț Balaur, jucătorul celor de la FC Voluntari, a vorbit, duminică, despre posibilitatea ca Adrian Mutu să preia reprezentativa de tineret a României, potrivit Mediafax.

Ionuț Balaur a vorbit, pentru Telekom Sport, despre posibilitatea ca Adi Mutu să preia naționala de tineret a României: ”Adi Mutu este un antrenor foarte bun, chiar ne-a salvat acum doi ani de la retrogradare şi şi-a pus şi el amprenta asupra jocului nostru din acel moment. A reuşit să ne motiveze şi este un antrenor foarte bun şi cu siguranţă va ajuta naţionala de tineret şi nu doar atât, va ajunge un antrenor foarte mare. Este şi coleric, ştie să îşi atragă grupul de partea lui şi sincer, de la prima vizită în vestiarul nostru şi-a pus amprenta. Are o atitudine pozitivă şi ştie să îşi impună respectul faţă de grup, de toţi oamenii din respetivul club”.

Fundașul a spus că lucrurile merg bine alături de noul staff, condus de Mihai Teja, și a vorbit despre dorințele pe care le are pentru restul sezonului regulat: ”Suntem pregătiţi, avem deja 3 zile cu noul staff, totul decurge frumos cum trebuie şi sperăm să facem o figură frumoasă în acest an, în această jumătate de an. Linişte este, dar e o situaţie un pic stresantă pentru că având doar 8 puncte în clasament nu poate fi atât de relaxant, dar sperăm cu noul staff să avem rezultate foarte bune şi să ne salvăm. Ultimele două luni echipa a arătat un fotbal bun, am condus echipe din play-off, dar, din păcate, noi am cedat pe final şi cred că asta ne-a costat şi ne-a adus în situaţia în care suntem momentan. Sperăm cu noul staff să fim mai încrezători şi să fim mental, cel puţin, puternici până la ultimul fluier al arbitrului”.