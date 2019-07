Ionuț Negoița s-a saturat și iși anunța plecarea de la Dinamo, dupa violențele fanilor: intr-o luna va fi alt proprietar

Finanțatorul celor de la Dinamo, Ionuț Negoiță, a anunțat că este în negocieri avansate pentru a-și vinde acțiunile la club și consideră că în maxim o lună va fi un alt proprietar. Declarațiile lui Negoiță vin după ce fanii lui Dinamo i-au cerut să plece, iar la meciul cu Viitorul au existat incidente violente, mai mulți suporteri intrând pe teren.

Citește și: ALDE AMENINȚĂ cu ruperea coaliției de guvernare: Vom pune în discuție viitorul coaliției

"Decizia mea e luată şi a rămas. Într-adevăr, voiam să-mi recuperez o părticică din ce am investit, mi-am dat seama că e greu. Am discuţii cu trei entităţi şi în maximum o lună, Dinamo va avea un alt proprietar. Sunt discuţii avansate", a declarat Negoiţă, marţi dimineaţă, la emisiunea GSP Live, informează ProSport.

Patronul s-a arătat şi el nemulţumit de jocul fotbaliştilor, dar cere răbdare, lăudând conducerea pentru transferurile făcute. De asemenea, Negoiţă le-a transmis un mesaj dur fanilor, după ce mai mulţi dintre ei l-au înjurat la meciul de la Constanţa şi au intrat pe teren, fiind ulterior evacuaţi.

"Nu am fost fericit în niciun caz, ba din contră, foarte supărat. Îl consider un accident, se mai întâmplă. Mi-aduc aminte că ne-a bătut şi Chiajna cu 3-0. Şi Real Madrid a luat bătaie cu 5-0. Consider că a fost un accident şi nimic mai mult.

Din punctul meu de vedere, ceva e în neregulă în spatele unor suporteri, dar nu poate fi un moment mai prost pentru ce fac ei. Dacă ei vor să existe Dinamo, în primul rând trebuie să lupte ca să se construiască stadion. Nu i-am văzut să ceară să se mai facă niciun stadion, ba din contră, sunt foarte mulţumiţi aşa. În schimb, mă trezesc cu ei cu un comportament total iresponsabil, înjurându-mă. Dacă vor să comande la Dinamo, le-am dat ocazia să conducă clubul. Au luat acţiuni de 25.000 de euro. Nu pot conduce pe banii mei.

Când ai o echipă de suflet şi vrei să o ajuţi, te implici. Aici, dacă plăteau fiecare 100 de euro pe an, puteau să strângă bani şi să conducă Dinamo. Dacă vor să conducă, să se implice. Cu 5 milioane plus drepturi TV s-au facut 7-8. Cu sponsori sunt 10 milioane de euro, se face treaba. Eu, de unul singur, sa conduc treaba asta, e mai greu. Am dus-o destul", a mai declarat Negoiţă.