Ionuț Stroe: Vom analiza lunar cum s-au cheltuit banii alocati de stat federatiilor si asta nu ar trebui sa deranjeze pe nimeni

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că MTS va analiza lunar cum cheltuiesc federaţiile banii alocaţi de la buget. El s-a declarat disponibil să mărească bugetele unor federaţii, dacă va fi nevoie potrivit news.ro

"Solicitările pentru bugetul anului 2020 au fost de peste 300 de milioane de lei, în condiţiile noi avem la dispoziţie a împărţi 130 de milioane de lei. Federaţia Română de Canotaj a solicitat 17.947.000 de lei (n.r. - a primit 10 milioane), dar adunând toate solicitările primite în momentul de faţă ajungem la un buget aproape triplu faţă de disponibil în momentul de faţă. Diferenţa între ceea ce se solicită şi ceea ce există ca disponibil în momentul de faţă este mare, dar nu aş vrea să dramatizăm. Din punctul meu de vedere, aş putea să spun că acesta este un buget al şanselor acordate tuturor. Există din partea mea flexibilitate în a modifica aceste sume, în a suplimenta acolo unde este nevoie, în a economisi, dacă există locul unde putem să facem acest lucru. Dar am socotit că toate federaţiile în acest moment... şi am cuantificat aşa, cu suma existentă şi prevăzută, urmare a disponibilului existent, vor putea avea o şansă. Am de gând ca permanent, nu numai la finalul anului, să analizez modul în care aceşti bani sunt cheltuiţi. Nu vă ascund faptul că îmi doresc ca în viitorul apropiat să văd cum s-au cheltuit aceşti bani alocaţi de stat federaţiilor. Nu ar trebui să deranjeze pe nimeni să avem o evaluare şi următorul audit poate chiar în zona aceasta îl facem, în raport cu ce asumi, în raport cu obiective, în raport cu eficienţă, beneficiu social pe care îl aduce, pentru că sportul promovează nişte valori, nişte idei, îţi oferă activităţi de timp liber, contribuie la formarea acestei naţiuni şi în funcţie de aceste analize pe care le voi avea poate lunar - de ce nu? - e posibil să suplimentăm sau să găsim multe lucruri pe care nu le-am luat în considerare în momentul de faţă. Din păcate, în momentul de faţă, construcţia bugetară s-a făcut pe nişte chestiuni clare şi bine definite în metodologie. M-am gândit foarte bine dacă să schimbăm acest lucru, dar vă spun sincer că prefer să am o dezbatere publică onestă, la care să invit pe toată lumea, să vedem ce model împrumutăm. Mi-au fost sugerate tot felul de modele din afara ţării. Dar astea sunt în momentul de faţă resursele şi cred că ne putem descurca şi ne putem mişca cu banii existenţi. Subliniez încă o dată, analiză şi şanse tuturor", a declarat ministrul.

Cinci federaţii nu au primit bani de la buget, cele de tenis, aikido, go, hochei pe iarbă şi pescuit sportiv, dar dacă îşi vor rezolva problemele juridice, vor primi şi acestea în cursul anului.

"Am pus bani deoparte, i-am rezervat pentru a finanţa activitatea federaţiilor care în momentul de faţă nu pot din punct de vedere legal să folosească publici. La tenis sunt optimist, nu depinde de noi, depinde de o decizie a instanţei care trebuie sosească, Înţeleg că un termen este în această lună, la 22 ianuarie. Cu cât se rezolvă mai repede această situaţie, cu atât federaţia şi întreg publicul iubitor de tenis din România se va bucura sau va beneficia de fonduri publice", a precizat el.

Stroe este doreşte să modifice hotărârea de guvern prin care se face premierea sportivilor.

Întrebat dacă vor mai fi întârzieri în premierea sportivilor, cum s-a întâmplat în 2019, Stroe a răspuns: "Da, vor fi, pentru că din păcate avem o hotărâre de guvern extrem de generoasă, dar pe de altă parte care nu reglementează foarte bine nivelul, cuantumul premierilor în sport. Eu o să o expun public. Voi solicita nu numai celor care fac sport, ci şi celor care alocă bani sportului o participare la o discuţie deschisă şi cinstită referitoare la modificarea acestei hotărâri de guvern, 1447, pentru că din păcate această hotârâre de guvern a produs pe de o parte anomalii, au existat premieri mari în raport cu relevanţa, importanţa unor discipline sportive, au fost diferenţe între premieri făcute pentru calificarea la Jocurile Olimpice şi premieri ale unor sporturi care nu sunt olimpice sau sunt extrem de nişate şi această hotărâre de guvern a generat aceste întârzieri, aceste mari sume de bani restante. Pentru că dacă ar fi să o pui în aplicare într-un mod nedrept sau injust, în pixul ministrului există în momentul de faţă posiblitatea de a da un leu sau a da 100.000 de lei pentru aceeaşi performanţă. De aceea vreau să spun că atât timp cât funcţionează această hotărâre de guvern ea va produce aceleaşi efecte în continuare. Eu mi-aş dori să venim la zi cu toate aceste restanţe generate de această hotărâre de guvern, nefuncţională din punctul meu de vedere. În momentul în care vom veni la zi cu tot ce avem restanţe ca urmare a efortului pe care trebuie să-l facem şi noi, dar şi guvernul, pentru că banii aceştia trebuie suplimentaţi, să schimbăm această hotărâre de guvern şi să îi invit pe toţi cei care vor să contribuie, poate împrumutăm modele similare din Europa, ca să avem o premiere corectă şi în directă relaţie cu performanţa, cu aduienţa pe care o face, cu rezultatele, cu obiectivele, cu caracterul sportului, olimpic, neolimpic, cu multe alte lucruri care trebuie să contribuie la această situaţie, mai degrabă decât voinţa ministrului Tineretului şi Sportului."

Federaţia de canotaj primeşte cea mai mare finanţare în acest an de la Ministerul Tineretului şi Sportului, conform repartizării anunţate, luni, într-o conferinţă de presă, de ministrul Ionuţ Stroe.

Federaţia Română de Canotaj primeşte cea mai mare sumă- 10.000.000 de lei.

În total, suma cu care Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează federaţiile sportive în 2020 este de 132.200.000 de lei.

De asemenea, separat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) va fi finanţat de la bugetul de stat cu suma de 69.600.000 de lei.



Ionuţ Stroe a declarat, luni, că bugetul împărţit federaţiilor va fi completat în luna septembrie cu banii din taxele pe alcool şi tutun.

Ministerul Tineretului şi Sportului a declarat eligibile 63 de federaţii sportive naţionale din cele 68 care au depus cerere de finanţare pentru anul 2020.

Comisia de evaluare din cadrul MTS s-a întrunit în perioada 20-31 decembrie 2019 şi a analizat cererile depuse la sediul ministerului, stabilind că federaţiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarbă şi pescuit sportiv nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru finanţare în 2020.