Ionut Dolanescu a ramas fara permis! Cu cat gonea interpretul de muzica populara cand l-au oprit agentii de politie

Ionut Dolanescu a ramas fara permis, in Vaslui, pentru viteza excesiva surprinsa de camerele radar. Pe 21 iulie, radarele din dotarea Politiei Rutiere judetene l-au surprins pe Dolanescu in timp ce acesta gonea cu 125 de kilometri la ora la iesirea din Vaslui spre Munteni de Jos. Ionut Dolanescu, cantaretul de muzica populara, si-a cumparat doua case superbe in Florida! Cum arata - FOTO Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe interpretul de muzica populara si i-au intocmit un proces verbal, prin care acesta a ramas fara permis de conducere pentru 90 de zile, urmand sa plateasca o amenda de 1.300 de lei. Dolanescu are permis de conducere emis in SUA. Artistul conducea un Mercedes Benz inmatriculat in Fl ...