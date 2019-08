Ionut este fiul pe care Gheorghe Dinca l-a sunat din inchisoare. Motivul pentru care barbatul a rupt orice legatura cu tatal sau

dinca fiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionut Dinca este fiul lui Gheorghe Dinca, pe care criminalul din Caracal l-a sunat din inchisoare. Barbatul este singurul care nu a fost audiat la DIICOT Bucuresti. Ionut are 37 de ani si a absolvit Liceul Agricol din Caracal si Universitatea de Stiinte Agricole din Timisoara. De 17 ani lucreaza in constructii, in Italia. Nu s-a desprins de Romania, dimpotriva, isi construieste o casa in Covaci, un sat din comuna Sanandrei, la 12 kilometri de Timisoara. „Ionut nu prea vorbeste”, spune localnicul, “dar, din ce ne-a povestit, am inteles ca nu tinea legatura cu parintii. Ca taica-sau il batea tare si-l gonea de-acasa. De pe la 12 ani, dormea noptile prin boscheti. Ne zicea: Ce bine era ...