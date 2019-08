Ionut Iftimoaie, prins cu o roscata intr-o parcare. Cum au fost surprinsi acestia intrece orice masura - FOTO

Ionut Iftimoaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini savuroase cu fostul luptator Ionut Iftimoaie in ''actiune''. Zilele trecute, celebrul luptator a fost “bodyguard” pentru o roscata sexy. Au facut glume, noaptea, in parcare la Asylum Mamaia si au plecat, in final, cu acelasi taxi. Weekendul trecut, fostul luptator in unul dintre cele mai renumite localuri de la mare, Asylum Mamaia, acolo unde ex-sportivul a ales sa se distreze. In mod surprinzator, ex-campionul K1 n-a petrecut mai mult de un sfert de ora in vestitul local. La scurt timp dupa ce a intrat in Asylum Mamaia, Ionut Iftimoaie a si iesit din club, alaturi de o pustoaica roscata, cu care a facut glume in parcare. ”Eu ma speriasem putin pentru ca n-am ...