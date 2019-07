Ionut Pantiru de la Poli Iasi, fundasul stanga ales de FCSB:''Ma bucur mult ca voi juca la cea mai buna echipa din Romania''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a anuntat in dimineata de dupa rusinea de la Pitesti, ca va transfera rapid doi fundasi de banda, unul dreapta si unul stanga, precum si un atacant. Postul de fundas stanga, cel care le-a creat cele mai multe probleme ros-albastrilor, mai ales in esecul din Liga 1, se pare ca va fi asigurat de acum inainte de Ionut Pantiru (23 de ani), de la Poli Iasi. "Da, am vorbit cu impresarul meu, am vorbit si cu Gigi Becali, care mi-a spus ca ma vrea. Astept ok-ul clubului, ma urc in masina si am plecat la Bucuresti. In proportie de 99% cred ca voi juca la FCSB. Sunt incantat, ma bucur mult ca voi juca la cea mai buna echipa din Romania", a declarat Pantiru pentru prosport.ro. Gigi Becali a anuntat ca va aduce special ...