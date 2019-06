Ionut Radu, dupa semifinala de coșmar cu Germania: 'Am simtit ca imi intra un cutit in inima. Suntem foarte mari! Posibil de asta nu ne voiau in finala'

Ionuţ Radu a declarat, joi seară, după ce naţionala de tineret a României a fost învinsă de Germania în semifinalele Campionatului European, că este extrem de mândru de ce a realizat alături de colegii săi, dar simte şi puţină dezamăgire, deoarece şi-ar fi dorit ca oamenii să îşi amintească de jucătorii din actuala naţională under 21 ca fiind “cei care nu se mulţumesc cu puţin", anunță news.ro.

„Nu suntem mici, chiar suntem foarte mari! Posibil de asta nu ne voiau în finală. În prima repriză noi am făcut jocul, puteam să facem 3-1 într-un anumit punct.

Plecăm cu un gust foarte dulce pentru că am dus echipa în topul Europei, dar și cu un gust amar pentru că nu am făcut acel pas spre finală. Sunt mândru să fiu căpitanul acestei echipe, sunt mândru să fac aparte din acest grup. Când îi vezi atât de încărcați nu ai cum să dai înapoi!

Sunt un român extrem de mândru pentru ceea ce am realizat. Dar rămâne şi puţină dezamăgire pentru că nu am reuşit să ajungem în finală, voiam să fim amintiţi ca fiind cei care nu se mulţumesc cu puţin. Şi pentru asta există şi o mică dezamăgire, dar ne uităm la partea plină a paharului, am obţinut Jocurile Olimpice şi trebuie să fim mândri de asta. Aici toate aspectele contează, detaliile fac diferenţa, poate că şi recuperarea a fost un factor, dar acum nu trebuie să găsim scuze. Noi am venit aici să jucăm fotbal din plăcere şi sunt bucuros că am reuşit să facem oamenii de acasă fericiţi.

Fanii sunt sprijinul nostru, stâlpul nostru de susţinere, au fost extraordinari. La finalul partidei am simţit că îmi intră un cuţit în inimă, pentru că nu-mi venea să cred că aici s-a terminat aventura noastră, dar când am văzut că toată lumea aplaudă şi toată bucuria din sufletele lor, pe care ne-au arătat-o a fost ceva incredibil şi uşor-uşor ne-am revenit şi ne-am dat seama de ceea ce am realizat, ne-am dat seama că am readus speranţa în fotbalul românesc, în toţi românii şi pentru asta suntem mândri. Promitem că se vor bucura mulţi ani de acum încolo”, a spus Radu.

Întrebat dacă a mai jucat în condiţii de caniculă, cum s-a disputat partida cu Germania, el a răspuns: “Mai jucam când eram în spatele blocului şi eram copil şi nu voiam să intru în casă, stăteam toată ziua afară”.