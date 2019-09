Ionut Rotaru va debuta, sambata, pentru HC Dobrogea Sud

Ionuț Rotaru: ”Sunt onorat să joc la Constanța, pentru vicecampioana României. Îmi doresc să pun umărul la realizarea obiectivelor din acest sezon. Îmi place foarte mult cum am fost primit, simt că este o echipă de profesioniști. Băieții au fost OK, foarte prietenoși. Cu mulți dintre ei mă cunosc de-o viață, chiar dacă am fost adversari. Asta cred că mă va ajuta să mă integrez repede. Sper să facem meciuri frumoase împreună și să bucurăm suporterii acestei echipe.”