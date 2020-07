Ionut Stroe: 'Daca sanatatea sportivilor, exista posibilitatea sa avem o interventie mai ferma in cluburile din Liga I'

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, nu exclude o intervenţie mai fermă în fotbal, după ce la mai multe cluburi din Liga I au fost înregistarte cazuri de infectare cu noul coronavirus. Stroe nu a precizat în ce ar putea consta această intervenţie mai "fermă", însă a făcut afirmaţia răspunzând întrebării dacă se gândeşte să oprească sezonul Ligii I, potrivit news.ro.

Întrebat la Digi 24 dacă se gândeşte să oprească sezonul Ligii I, ministrul a răspuns: "Nu. Din momentul în care am repornit această competiţie, m-am bazat pe principiul autoguvernării la nivel de fotbal. LPF şi FRF sunt cei care împreună cu cluburile gestionează aceste competiţii. Măsurile prin care ei controlează activitatea acestor cluburi sunt descrise în norme care au nuanţat acele ordine şi se spune ce se întâmplă în momentul în care se infectează. Am ajuns până acolo încât să descriem modul în care sunt transportaţi jucătorii. Reguli am avut. O intervenţie abruptă în această activitate nu vreau să am, dar în condiţiile în care această competiţie sau organizatorii sau cluburile pun în pericol sănătatea sportivilor, există această posibilitate să avem şi o intervenţie mai fermă. Nu vreau să ajung acolo, nu mi-am dorit, permanent am declarat că nu sunt adeptul intervenţiilor asupra entităţilor de drept privat, federaţii, cluburi, competiţii, dar trebuie să ia măsuri, trebuie să se vadă acţiune. (n.r. - către Justin Ştefan) Sunteţi reprezentanţii lor, recomandaţi-le să se izoleze, mai sunt trei meciuri (n.r. - etape), dacă pentru trei meciuri auzim că se aruncă fotbaliştii pe geam (n.r. - dacă stau în cantonament), cum spunea un conducător de club despre un asemenea scenariu, înseamnă că mai avem mult până să fim profesionişti. Eu voi fi foarte atent la modul cum vor lua deciziile cei din zona fotbalului şi la modul cuim vor implementa aceste decizii, mă interesează foarte mult respectarea teremenului de finalizare a competiţiei, să nu forţăm lucrurile şi să programăm meciul cu echipe care sunt suspecte de coronavirus, adică pun înaintea competiţiei sănătatea sportivilor. Am auzit scenarii cu trei meciuri în patru zile, nu cred că putem aduce sportul într-o asemnea situaţie."

Citește și: Tătaru: ‘Vom avea două săptămâni dificile. Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri’

Stroe a reafirmat dorinţa lui ca finalul sezonului să se desfăşoare cu echipele izolate în cantonamente, iar FRF şi LPF să controleze cluburile şi să le sancţioneze dacă nu respectă măsurile sanitare.

"Avem foarte multe meciuri amânate, deja nu se mai ţine seama de un calendar bine stabilit dinainte. Chiar dacă până acum am fost avocatul Ligii I, am fost avocatul sportului în general, este momentul să acţionăm foarte ferm. LPF şi FRF trebuie să dispună anchete, care, pe de o parte, să corecteze aceste comportamente, să sancţioneze şi bineînţeles să redreseze această situaţie, dacă vor să încheie competiţia. Îmi rău să o spun, sunt şase zile de când avem primul mare focar din fotbalul românesc. După şase zile să văd că disputa generală este care pe cine suspendă, când se vor disputa meciurile, cine pierde trei puncte sau chestii de genul ăsta. Mă aşteptam ca unele echipe, cele care au probleme generate de infectările Covid să recurgă la prima posibilitate dată prin ordin de ministru, acel cantonament cu izolare, acel cantonament cu testare, acel cantonament care îţi asigură într-o mult mai mare măsură protejarea sănătăţii sportivilor şi a staff-ului tehnic decât să aibă o viaţă extrasportivă necontrolată, pentru că eu cred că acolo este problema. Nu în stadion se întâmplă aceste infectări, sunt ferm convins. Eu cred că problema este în altă parte. Am văzut că unele cluburi se întrec acum în a se testa succesiv. S-ar putea să avem mai multe teste covid decât meciuri, ceea ce este din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere medical ineficient", a spus Stroe.

În intervenţia sa, secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a respins iniţial posibilitatea ca jucătorii să fie izolaţi în cantonamente, deoarece nu ar fi corect ca fotbaliştii să fie trataţi altfel decât cetăţenii din alte sectoare. El a promis totuşi că le va recomanda cluburilor să-şi izoleze jucătorii şi membrii staff-urilor.

"Trăim vremuri foarte grele. Din perspectiva mea, fobalul românesc trăieşte astăzi cele mai rgrele vremuri din istoria lui. Vorbim de un război cu un virus şi de o competiţie care merge. Cât timp nu se poate vorbi despre demonstrarea unor vinovăţii sub nicio formă, nu accept ideea că există un nivel de iresponsabilitate la nivelul Ligii I. Dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în România astăzi, vedem că situaţia este din ce în ce mai grea. Ceea ce s-a întâmplat la nivelul întregii Românii, creşterea numărului de cazuri, s-a întâmplat şi în zona fotbalului. Refuz să accept ideea că fotbalul profesionist trebuie să benificieze de un alt tratament decât restul sectoarelor de activitate. Nu accept ideea că fotbalul trebuie să se întoarcă în într-o stare de urgenţă, atât timp cât activitatea în România merge mai departe. Am dsicutat cu domnul ministru zilele trecute şi am fost de acord să căutăm o formă de izolare, fie că vorbim de autoizolare la domiciliu, fie că că vorbim de cantonament. Am transmis tot timpul aceste recomandări. Celor de la CFR le-am spus să rămână în cantonament la Mogoşoaia, cu fiecare jucător izolat în cameră. Din momentul apariţiei unui caz de covid la un club din Liga I, conducerea desfăşurării evenimentelor o preia DSP-ul. De asemenea, există sancţiuni la nivelul FRF şi înţeleg că în privinţa cluburilor care au avut probleme cu covid vor exista sesizări din partea persoanelor de acolo. Vom vedea mai departe dacă vor fi găsiţi vinovaţi sau nu. E nvoie de un management mai responsabil, e nevoie de o atitudine mai responsabilă din partea jucătorilor şi a staff-ului, e tradiv să căutăm vinovaţi în momentul acesta şi să-i arătăm cu degetul pe cei din lumea fotbalului. În această săptămână vor fi testate toate cluburile din Liga I, vom vedea exact cum stă situaţia, le vom transmite în continuare recomandări legate de autoizolare sau chiar de intrare în cantonament imediat după testare, aşa cum a sugerat şi reprezentantul guvernului şi trebuie să terminăm această competiţie", a declarat Ştefan.

Şi Mircea Lucescu a intervenit în emisiune. El a spus că este negativ rezultatul testului pe care l-a efectuat după ce a vizitat la Săftica echipa Dinamo, la care acum există un mare focar de coronavirus.

"Nu au respectat ceea ce ar fi trebuit să respecte, izolare sau carantină. Cei care au lăsat jucătorii să plece acasă şi să ia contact cu prietenii, cu familia... Sunt oameni tineri, e normal că nu respectă în totalitate ceea ce se impunea să fie respectat. La Dinamo este situaţia de aşa natură că nu este un cap limpede care să conducă şi să ia decizii într-o astfel de situaţie. Fiecare face ce vrea", a spus Lucescu despre situţia de la Dinamo.

Antrenorul a pledat pentru disputarea până la capăt a play-off-ului Ligii I şi oprirea play-out-ului, fără ca vreo echipă să retrogradeze, apoi mărirea numărului de formaţii din sezonul viitor la 18, în primul eşalon.

"În situaţiile dificile se iau şi măsuri mai speciale, aşa cum s-a luat şi în domeniul politic şi în domeniul economic, cred că ar fi momentul acum să nu se ţină cont de regulamentul care spune că trebuie să anunţi cu un an sistemul de desfăşurare a campionatului şi acum să se facă lucrul acesta, să se treacă din nou la un campionat cu 18 echipe, să rămână toate 14 care sunt acum în prima divizie şi să intre primele patru din Divizia B. Părerea mea este să se joace campionatul pentru câştigarea titlului, pentru stabilirea echipelor în cupele europene şi play-out-ul să se îngheţe şi să dea timp echipelor să se refacă pentru noul campionat. Ţara este mare şi are potenţial şi economic şi mai ales de participare a suporterilor. Ar trebui ca cei cu responsabilitate să se gândească la acest aspect", a spus Lucescu.

În Liga I, la trei cluburi au fost înregistrate în ultimele zile cazuri de infectare cu noul coronavirus. Situaţia cea mai dificilă este la Dinamo, unde 15 jucători, membri ai staff-ului şi oficiali au fost testaţi pozitiv, unii dintre ei având simptome ale bolii Covid-19.

La CFR Cluj sunt 12 cazuri în cadrul clubului, iar la CS Universitatea Craiova, un membru al staff-ului este pozitiv cu Sars-CoV-2.