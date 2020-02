Ionut Vulpescu, raport extrem de dur despre PSD: S-a gresit in mod sistematic in partid. Reactia lui Ciolacu

Presedintele interimar al Consiliului National al PSD, senatorul Ionut Vulpescu, afirma ca social-democratii nu pot merge in fata alegatorilor ca si cand doar Liviu Dragnea ar fi fost vinovat pentru tot ce s-a intamplat, pentru ca in ultimii ani "s-a gresit in mod sistematic". In replica, presedintele PSD Marcel Ciolacu afirma ca raportul va fi dezbatut cel mai probabil in urmatoarea sedinta a forurilor de conducere ale PSD.