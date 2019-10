Iordache: Victor, ghinion / Ponta: Tot ce ai facut tu pentru PSD a fost ghinion / Gorghiu: Sa votam in costum de cosmonaut - STENOGRAMA

Liderii parlamentari de la putere și din opoziție și-au aruncat acuzații în ședința tensionată în care s-a stabilit ca moțiunea de cenzură să se voteze într-o zi de sâmbătă, așa cum a vrut PSD. Florin Iordache a început șirul ironiilor, iar Alina Gorghiu a schimbat 'amabilități' cu Teodor Meleșcanu, la fel și Victor Ponta și Florin Iordache.

Extrase din Stenograma şedinţei comune a Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 2 octombrie 2019:

(...)

Domnul Florin Iordache: Domnule președinte, consider că cei care au semnat, cei 237, au și citit. În consecință, cei care au semnat cunosc textul moțiunii, deși e foarte succintă această moțiune. În consecință, se pot exprima și pot vota, indiferent când. Eu am înțeles că aseară, cu toate că o serie de colegi erau în Parlament, a fost greu să vină la ședința de Birou permanent reunit. Dar astăzi, pentru că tot au votat și își doresc să cadă cât mai repede Guvernul, eu vă propun un termen cât mai rezonabil și cât mai scurt. În aceste condiții, dacă depășim cele 10 secunde pe care le propuneți dumneavoastră, eu v-aș propune ca dezbaterea să aibă astăzi loc, la ora 15.00, pentru că și Camera și Senatul ... citirea, citirea să fie astăzi și, în consecință, prin vot să tranșăm și când va fi dezbaterea și votul, respectiv sâmbătă. Deci, dacă cei 237, când au semnat, dacă cei 237 au și citit, fără îndoială, sâmbătă se vor putea exprima în consecință.

(...)

Domnul Remus Mihai Goțiu: Domnule președinte, Stimate colege și stimați colegi, Știu că v-ați făcut o datorie de onoare în a submina credibilitatea acestei instituții a Parlamentului, inventând tot felul de zile, termene, reinterpretând convocări de la un minut la altul, dar vreau să vă asigur de un lucru: la orice oră și în orice zi o să votez căderea acestui Guvern. Mulțumesc

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: O să îl alint pe domnul Iordache și o să-i spun că cele mai iraționale și sfidătoare propuneri vin prin vocea Domniei Sale din partea PSD-ului. Eu încă cred că domnul Ciolacu sau ceilalți colegi de la PSD vor face propunerea corectă sau aia pe bune, nu asta cu ... astăzi dezbatere și sâmbătă vot.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: Astăzi ați propus să fie citirea, domnule Meleșcanu, mai vedem ce-o să se întâmple până la sfârșitul ședinței. Acum, nu neapărat toate propunerile sunt și inteligente, și vor și trece la vot. Cred că cei care fac asemenea propuneri...

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: Ale dumneavoastră sunt toate inteligente, nu vă faceți nicio problemă. Vă mulțumesc.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: Acum, știți cum e, în opoziție îți mai permiți să spui lucruri care nu țin neapărat de agenda majorității parlamentare, încă pe hârtie. Eu cred însă că la experiența dumneavoastră de peste, nu știu, 70 de ani în Parlament sau alte instituții, ați putea să vă gândiți să faceți o propunere decentă Parlamentului României. De exemplu, să avem citirea moțiunii și dezbaterea în niște zile care să fie corecte pentru toată lumea, astfel încât să ieșim din această situație de blocaj. Cred că e o sfidare alegerea zilei de sâmbătă pentru votul pe această moțiune, motiv pentru care o să vă rog, dat fiind faptul că liderul Grupului PNL a făcut prima o propunere de calendar, să analizați această propunere, pe care probabil nu v-ați imaginat-o că va exista, dar haideți să încercăm să discutăm rațional, fără momente din acestea: „noi avem majoritatea, o punem și sâmbăta”. Puneți-o la Bâlea Lac duminică, de ce n-o puneți pe Transfăgărășan, că e închis Transfăgărășanul?! Adică hai s-o punem pe Lună! Dacă chiar vreți să nu avem o discuție rațională, putem să facem toate propunerile posibile, eventual să votăm și în costum de cosmonaut. Deci, vă rog frumos să încercăm să revenim cu discuția la un context decent și rațional. Vă mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion: Vă mulțumesc. Domnule președinte, Noi acum setăm niște practici, niște cutume. Este foarte important să vă imaginați momentul foarte apropiat în care veți fi în opoziție și în care veți solicita puterii să aibă rezonabilitate față de solicitările dumneavoastră, instituția aceasta a moțiunii de cenzură este una dintre cele mai importante din Constituție, nu putem să o privim oportunist, să ne facem socoteli din acestea, astfel încât să credem că ne prindem adversarul pe picior greșit (...) Să pui sâmbăta discutarea unei moțiuni este o greșeală, este o greșeală, este un gest de … n-aș vrea să-i spun neseriozitate, dar se apropie înspre neseriozitate, pentru că sâmbăta, în România cel puțin, este o zi nelucrătoare și toată lumea este relaxată, își vede de familie – și nu mă refer numai la parlamentari – cetățenii trebuie să privească această moțiune, să se uite la ce se întâmplă în Parlament și să participe în mod pasiv la acest moment istoric.

(...)

Domnul Victor-Viorel Ponta: Domnule președinte, având în vedere faptul că mă aflam alături de reprezentanții actuali ai majorității în 2012, la depunerea moțiunii de cenzură, și atunci s-a dorit programarea în ziua de vineri. Și știu că toți colegii mei de la PSD au spus că e un abuz și că e o chestiune greșită. În final, a și trecut moțiunea, ca să se dovedească acest lucru. Vreau să vă propun eu o propunere înțeleaptă ca să ieșim din acest impas care cred că afectează pe toată lumea. Haideți să citim moțiunea mâine, frumos, joi, cum s-a făcut de fiecare dată, o programați luni după-amiază, marți sau miercuri, când doriți dumneavoastră și ieșim din acest impas în care cred că toată lumea are de pierdut. Fac această propunere, repet, în calitatea mea de fost coleg cu toți cei care acum formați majoritatea și în baza a ceea ce am susținut împreună în 2012, când am spus că o moțiune de cenzură e o chestie serioasă pe care nu trebuie s-o transformăm în circ, pentru că pierdem cu toții. Cred că dacă citim moțiunea mâine și o dezbatem luni sau marți, sau miercuri, în funcție și de decizia dumneavoastră, trecem peste un episod absolut jenant pentru toată lumea. Sper să fiu eu vocea de echilibru în această situație. Deci, vă rog, dacă se poate, să discutați cu colegii, foștii mei colegi, și poate viitori, cine știe, să aprobați propunerea ca mâine să citim moțiunea și luni sau marți să o votăm.

(...)

Domnul Florin Iordache: Suntem în cvorum.

Domnul Titus Corlățean: Da. Suntem în cvorum.

Domnul Florin Iordache: Ghinion pentru Victor. Victor, ghinion.

Domnul Victor-Viorel Ponta: Florin, tot ce ai făcut tu pentru PSD a fost ghinion și toate prostiile tale le vor deconta toți. Ăsta-i ghinionul. Ca să rămână pe stenogramă, să nu cumva să uiți ce ți-am zis.