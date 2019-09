Iordanescu il acuza pe Kovacs: Ce s-a intamplat azi este sfidator, josnic si forma maxima de aroganta

Tehnicianul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, eliminat de centralul Istvan Kovacs la pauza meciului cu CFR Cluj, s-a declarat revoltat de atitudinea arbitrului, spunând că acesta a arătat aroganţă şi o “formă maximă de lipsă de respect”, potrivit news.ro

“Au fost 20 de minute echilibrate. Trei momente statice finalizate cu gol. Noi am avut momente, din păcate nu le-am interpretat aşa cum trebuie. A câştigat echipa mai experimentată, la cu totul alt nivel şi care ne-a prins într-o perioadă de declin clar. Felicităm adversarul şi îi urăm baftă pentru Europa. (…) Ce s-a întâmplat azieste sfidător, josnic şi forma maximă de aroganţă. A fost un moment static, mingea oprită. Dacă se dovedeşte că mint, mă retrag din fotbal. ‘Haideţi să jucăm’ am zis, nu am înjurat. A venit direct la mine. Galben. ‘La următorul pleci’. E vorba de puţin respect. Şi noi suferim, ne consumăm şi cerem respect. Cred că astăzi a fost o formă maximă de lipsă de respect. Antrenorii din România suntem cei mai agresivi şi cei mai periculoşi din lumea asta? Antrenorii din România sunt mai mult în tribună. La pauză am întrebat pe culoar politicos: ‘Ce am greşit?’. Din respect să înţeleg ce am greşit. ‘Pleci!’, din nou. ‘Plec, dar ce am făcut?’ ‘Nu mai intri pe teren în repriza a doua’. Ce am greşit? Am întrebat pentru ce am primit cartonaş galben. Ce s-a întâmplat astăzi a fost vânătoare. Ce s-a întâmplat este josnic. Sunt curios dacă şi domnia sa vine şi dă explicaţii. Dacă fotbalul românesc este cu antrenorii cei mai nenorociţi să aducem mai mulţi din străinătate”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Vinicius ’20, Boli ’42 şi Omrani ’56.

Tehnicianul Dan Petrescu nu s-a aflat pe banca gazdelor, fiind suspendat.

Potrivit Digi Sport, la pauza meciului de la Cluj-Napoca a fost eliminat antrenorul oaspeţilor, Edward Iordănescu, ca urmare a unui conflict cu Istvan Kovacs, în tunelul care duce spre vestiare.