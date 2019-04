google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iordania isi retrage ambasadorul de la Bucuresti, anunta Antena3. Decizia vine la mai putin de o luna dupa ce Regele Abdulah al II-lea al Iordaniei si-a anulat vizita in Romania. Decizia venea „in semn de solidaritate cu Ierusalimul”, dupa ce premierul Viorica Dancila si-a exprimat intentia de a muta ambasada tarii sale la Ierusalim. Vizita Regelui Addullah in Romania, care detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE, era programata sa includa intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si liderii Parlamentului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. iordania romania ...