iPhone 11, record de comenzi! Apple majoreaza productia 

Grupul american Apple Inc a cerut furnizorilor sa majoreze ritmul de productie pentru telefoanele iPhone 11, cu aproximativ opt milioane de unitati, echivalentul a aproximativ 10%, gratie cererii peste asteptari, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters, informeaza AGERPRES. Apple va lansa serviciul de streaming TV pe 1 noiembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna "Anterior, Apple a adoptat o atitudine conservatoare cand a fost vorba de plasarea de comenzi" pentru noul iPhone, sustine Nikkei Asian Review citand o sursa din apropierea acestui dosar. "Dupa aceasta majorare, volumul productiei iPhone 11 va fi superior modelului de an ...