IPJ Constanta: Barbati, la volan, sub influenta bauturilor alcoolice. Care a fost cea mai mare alcoolemie

La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 13.55, poliţişti din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat de 47 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Năvodari. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 18.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat de 55 de ani în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Crucea, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 00.10, poliţişti din cadrul Secției 4 au identificat un bărbat de 34 de ani în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul I. C. Brătianu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, ulterior fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 00.15, poliţişti din cadrul Secției 1 Rurală Constanța au identificat un bărbat de 47 de ani în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Lazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.În cauze, au fost întocmite dosare penale.