IPJ Constanta: Dosar penal pentru sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri. Ce au pus la cale doi soti

La data de 3 februarie a.c., polițiștii Secției 2 au fost sesizați de către un bărbat, de 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost șicanat în trafic de către un alt conducător auto, care ar fi oprit autoturismul și l-ar fi agresat fizic, la intersecția DN 2A cu bulevardul Aurel Vlaicu.În urma verificărilor, polițiștii Secției 2 au identificat persoana în cauză, un bărbat de 41 de ani. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.La data de 10 februarie a.c., la sediul Secției 2 Poliție s-au prezentat, pentru audieri, bărbatul de 41 de ani, împreună cu soția acestuia, de 38 de ani (în calitate de martor).După terminarea audierilor, femeia ar fi sustras mai multe documente din dosarul penal, pe care le-ar fi înmânat soțului său, ulterior încercând să fugă, fiind opriți și imobilizați de polițiști.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, bărbatul de 41 de ani va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri, a transmis IPJ Constanța.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța