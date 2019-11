IPJ Harghita: 345 de infractiuni de violenta in familie inregistrate de la inceputul anului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita a înregistrat, de la începutul anului, un număr de 345 de infracţiuni de violenţă în familie, majoritatea victimelor fiind femei, şi a emis aproape 100 de ordine de protecţie provizorie, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, 179 dintre infracţiuni au fost comise în mediul urban, iar 166 în mediul rural, cele mai multe dintre ele, respectiv 301, având loc la domiciliu, iar restul în spaţiul public.Cele 345 de infracţiuni au fost comise de 351 de persoane, dintre care 311 sunt bărbaţi, 37 sunt femei, iar trei dintre agresori sunt minori.În urma acestor infracţiuni s-au înregistrat 369 de victime, 248 fiind femei, 66 bărbaţi, iar un număr de 55 de victime au fost minori (35 de băieţi şi 20 de fete).

Multe dintre aceste infracţiuni s-au produs pe fondul consumului de alcool, 92 dintre autori fiind sub influenţa băuturilor alcoolice atunci când şi-au agresat membri ai familiei.



În majoritatea acestor cazuri a fost vorba de loviri şi alte violenţe, dar s-au înregistrat şi ameninţări, rele tratamente, abandon de familie, precum şi o infracţiune de tentativă de omor şi una de omor.



Gheorghe Filip a precizat că, în ceea ce priveşte modul în care sesizările ajung la Poliţie, acestea vin de multe ori din parte victimei, dar şi din partea unor rude sau vecini, existând şi situaţii când oamenii legii s-au sesizat din oficiu.



Potrivit sursei citate, această statistică nu prezintă un tablou complet al infracţiunilor de violenţă în familie, existând situaţii în care victimele nu depun plângere sau când acestea îşi retrag plângerile.



"Cu siguranţă nu e un tablou complet, pentru că ştim că există situaţii în care victima nu sesizează, mai mult, plângerile sunt retrase, victima se împacă cu presupusul agresor. Nu vom putea şti niciodată exact, deşi noi mereu am încurajat victimele să ni se adreseze, pentru că nu poţi şterge cu buretele ce s-a întâmplat, dar poţi măcar să preîntâmpini să nu se mai repete şi victima să nu se complacă în această situaţie", a punctat purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita.



El a mai spus că, în primele zece luni ale acestui acest an, poliţiştii harghiteni au emis 96 de ordine de protecţie provizorii, 54 dintre acestea în mediul urban şi 42 în mediul rural, "pentru a evita escaladarea conflictelor intrafamiliale şi agravarea unor eventuale victimizări".