IPJ Tulcea. Cercetati penal pentru conducere sub influenta alcoolului si refuz de recoltare probe

La data de 17 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Metalurgiștilor, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 19 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe DJ 229, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.În ambele cauze, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală.La data de 17 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au identificat în trafic un bărbat de 36 de ani, din județul Brăila, în timp ce conducea un auto, pe raza localității Murighiol, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.La solicitarea polițiștilor, bărbatul în cauză a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.La data de 18 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Somova, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Babadag, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.La solicitarea polițiștilor, persoana în cauză a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În ambele cauze s-au întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.