IPJ Tulcea: Mai multi soferi s-au ales cu dosare penale. Ce nereguli au depistat agentii

Infracțiuni la regimul circulației depistate de polițiștii tulceni.

La data de 3 octombrie a.c., polițiștiiau identificat un tânăr de 21 de ani, din Tulcea, care a condus un autoturism strada Viticulturii, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 3 octombrie a.c., polițiștii din cadrulau identificat un bărbat în vârstă de 28 de ani, din comuna Greci, județul Tulcea, care conducea un auto, pe raza localității Greci, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 3 octombrie a.c.,au identificat un bărbat în vârstă de 52 de ani, din Măcin, care conducea un auto pe strada Plevnei, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța