IPJ Tulcea. Precizari despre fapte de amenintare a unei femei din comuna Mihai Bravu

IPJ Tulcea face precizări importante referitoare la un eveniment din comuna Mihai Bravu privind fapte de amenințare a unei femei din localitate.

Echipajul de poliție aflat la fața locului a aplanat conflictul, iar bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/1991.

În urma apariției în spațiul public a unui eveniment din comuna Mihai Bravu privind fapte de amenințare a unei femei din localitate, facem următoarele precizări:La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu au fost sesizați prin apelul 112, despre faptul că pe o stradă din localitatea Mihai Bravu, județul Tulcea, are loc un conflict între două persoane.La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, ocazie cu care au identificat o femeie în vârstă de 50 ani, din localitatea Mihai Bravu, care reclama că are un conflict cu un bărbat în vârstă de 27 ani, din localitate, aflat în stare de ebrietate.Echipajul de poliție aflat la fața locului a aplanat conflictul, iar bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/1991.La data de 3 august a.c., femeia s-a prezentat la sediul poliției și a depus o plângere împotriva bărbatului în cauză pentru faptul că în ziua de 02.08.2020 a fost amenințată cu acte de violență.În cauză, sesizarea a fost înregistrată și înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințarea, faptă prevăzută de art.206 din Codul penal.La data de 9 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Mihai Bravu au fost sesizați din nou de către aceeași femeie, despre faptul că bărbatul în vârstă de 27 ani, cu care avusese conflicte anterioare, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare.În urma verificărilor efectuate de polițiști, au constatat că fapta se confirmă, iar față de bărbat a fost luată măsura sancționării contravenționale, conform Legii nr. 61/1991.Precizăm faptul că, prioritățile Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea sunt siguranța comunității și toleranță zero față de faptele antisociale, a transmis IPJ Tulcea.